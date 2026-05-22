Valladolid-Deportivo: el dispositivo policial más amplio de la temporada en Pucela y el triple de seguridad privada

La Subdelegación del Gobierno en Valladolid ya tenía un esbozo del plan de seguridad para el partido del Deportivo en el que se juega un ascenso y lo terminó de perfilar en la reunión de seguridad que ha alumbrado el "mayor dispositivo de seguridad de toda la temporada", según ha revelado Jacinto Canales, el subdelegado del Gobierno en la ciudad castellana y quien está al frente, junto a los responsables de policía local y nacional. Estará operativo el sábado y el domingo y seguirá vigilante hasta que se marche el Deportivo, al que se le habilitará una zona para celebrar con sus aficionados un posible ascenso si es que gana en el Nuevo Zorrilla. En Valladolid cuenta con que acudan "unas 3.000 personas" del Deportivo con o sin entrada para acudir al encuentro. El club blanquivioleta triplicará su seguridad privada para controlar la reventa y posibles altercados en zonas no habilitadas para la afición blanquiazul, en las que no pueden exhibir atuendos del Dépor ni hacer manifestaciones públicas.

Ya el sábado habrá efectivos vigilando a todos los que se desplacen en la previa, sobre todo "en las zonas de ocio nocturno" para evitar cualquier tipo de contratiempo. El domingo los 14 buses que salen de A Coruña a las 6.00 horas, fletados por la Federación de Peñas, serán conducidos a "la plaza Marcos Fernández, en la zona de Parquesol", una zona encuesta de la ciudad, que facilita el control. Allí vivirán la previa hasta que vayan embolsados al estadio los 1.057 que cuenta con localidad en dos zonas, en el Fondo Sur y en la Tribuna Alta. Para el recibimiento, los aficionados del Deportivo serán colocados en el referido Fondo Sur, en torno a las puertas 7 y 9, para que puedan estar presentes a la llegada del Deportivo al estadio, unas dos horas antes del inicio del encuentro, que arranca a las 18.30.

Sin entrada y zona de celebración

En ese impás de dos horas, a la subdelegación del Gobierno le preocupa esa bolsa de seguidores del Dépor sin billete, porque no hay oferta de hostelería en torno al Nuevo Zorrilla. Tampoco pueden habilitarse una fan zone durante el choque, porque LaLiga no permite la difusión del partido, como ya ocurrió en A Coruña.

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A la salida, con el partido ya finalizado, se marchará primero "la afición local" y, posteriormente, "la visitante". Si el Deportivo es, en esos momentos, conjunto de Primera División, los seguidores blanquiazules tendrá habilitada una zona "en el Fondo Norte, en un aparcamiento al aire libre, donde ya se ha instalado una Fan Zone del Valladolid con anterioridad". Ahí el Deportivo y los jugadores podrán dar rienda suelta a la alegría si es que es el momento de celebrar el regreso a Primera ocho años después.