La afición del Dépor toma la calle en Valladolid: "Esperamos salir de aquí en Primera"

La afición del Deportivo ya está en Valladolid. Habrá una auténtica invasión blanquiazul a lo largo del fin de semana. La Federación de Peñas fletará el domingo 14 autobuses, aunque miles de seguidores pasarán el fin de semana en tierras vallisoletanas. Al mediodía del sábado, ya se empezaba a sentir el calor de la hinchada, con socios, peñistas y aficionados que llegan desde distintos puntos de la geografía nacional y, en algunos casos, internacional. La plantilla ya está en camino tras una despedida al calor de su gente.

Xane Silveira

“Hay ilusión, por supuesto, esperamos salir de aquí mañana en Primera”, explica Juan Carlos Méxigos, que viene con su familia y su hijo Iker a pasar el fin de semana. “Hemos llegado hoy, daremos una vuelta, tomaremos algo, y después del partido arrancaremos, que el lunes hay que trabajar”, explica el mayor. Acuden gracias a “unos carnets” que les dejaron para poder coger entradas. El pequeño, que espera vivir otro ascenso tras el de 2024, cree que el héroe será “Mario Soriano” y pronostica un 1-2.

Desde Betanzos acude la peña deportivista Kiko MG, con Andrés Porcas, su vicepresidente, a la cabeza: “Conseguimos juntarnos bastantes. Somos 45. Esperemos que vaya todo bien”. Han logrado tras “un esfuerzo titánico” entradas para “todos”. El domingo seguirán las indicaciones de la “policía” para seguir el duelo: “Seguro que sufrimos, el caso es ganar”.

Aficionados del Deportivo, en la plaza Mayor de Valladolid, ante el Ayuntamiento. / Carlos Pardellas

Apartamento reservado desde hace tres meses

El desplazamiento a Valladolid estaba marcado en el calendario de los aficionados desde principio de curso. Guille y Diego, que acuden desde A Coruña con más amigos, todos con entrada, reservaron el apartamento “hace tres meses”. Tenían claro que no faltaría: “No nos lo podíamos perder”. Guille pronostica un 0-2 con tantos de Mario Soriano y Yeremay; Diego, que cree que “en el peor de los casos hay otra bala”, afirma que todos están “muy tranquilos”.

Noticias relacionadas

Entre el predominante blanquiazul se escapa un granate con el 32 a la espalda. Bil Nsongo, ya estampa su nombre en la espalda de los seguidores. Jota Legaspi no tiene dudas de que el camerunés será el héroe del fin de semana: “Mañana ganamos 0-3, con doblete de Bil y gol de Mario”, expresa con “total seguridad” y “confianza” en el triunfo. Han logrado también tener entradas en distintas zonas del campo, aunque “la mayoría” son “socios”.