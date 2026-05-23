Ángel Carvajal, amenaza para el Deportivo, no para el Fabril

Al día siguiente de que Dani Carvajal deje el Real Madrid, aparecerá otro por Valladolid, Ángel, para amenaza del Deportivo. El ariete que llegó este verano a Pucela, procedente de la cantera blanca, ha sido requerido en los últimos encuentros por Fran Escribà en esa etapa de regeneración que está anticipando el técnico de cara a la próxima temporada. Las credenciales del ariete son sus 20 goles con el Valladolid Promesas, en Segunda RFEF. Ninguno a un Fabril ante el que jugó en la primera vuelta, pero no en la segunda.

Carvajal es el único futbolista del Grupo I de Segunda RFEF que hizo más goles que Mario Nájera, 20 por 15, aunque uno actúa en punta y el deportivista se mueve desde la segunda línea. El madrileño actuó con el filial en la primera vuelta en el 0-4 que le endosó el Fabril en los anexos del José Zorrilla. Disputó 64 minutos. Ya en la segunda parte de la temporada, con el filial blanquiazul ascendido, no estuvo en el que 0-1 de Abegondo que salvó a los blanquivioletas porque se encontraba en el banquillo del primer equipo ante Las Palmas.

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Del estreno a la titularidad

Es más que probable que Ángel Carvajal juegue el domingo su tercer partido con el primer equipo de los pucelanos. En su estreno salió desde el banquillo y cazó una pelota larga ante la pasividad del defensa del Zaragoza. Supo pelearla, correr en profundidad, regatear al portero y rematar tenso escorado para cerrar el 2-0 en el minuto 87. Fran Escribá ya le hizo titular unos días después frente al Racing de Santander en el Sardinero en el 4-1 para los cántabros. Disputó 64 minutos. Ahora aparece, junto a Latasa, como la amenaza ofensiva para el Deportivo en esta final por el ascenso.