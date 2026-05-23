Así está la clasificación de Segunda División: El Deportivo, ante su 'Día D' para volver a Primera División

Restan solo dos partidos, apenas 180 minutos, para conocer la clasificación final de la Segunda División en la temporada 2025-26. Sin embargo, al Deportivo le bastan solo la mitad, 90, para sellar su camino de regreso a la máxima categoría tras ocho años deambulando lejos del lugar al que pertenece. El conjunto blanquiazul depende de sí mismo para amarrar la segunda posición de la tabla en la jornada 41, la penúltima, que afronta este domingo (18.30 horas) en el Nuevo José Zorrilla ante el Real Valladolid. En horario unificado, con otros nueve encuentros en simultáneo, el equipo herculino puede garantizar su sueño con una victoria. Si no, tendrá que esperar a la próxima semana o a que le beneficien los resultados de sus inmediatos perseguidores.

Todos los duelos de la jornada se disputan este domingo. Dos, ya sin nada en juego, arrancarán a primera hora de la tarde. Desde las 16.15 se disputa el Albacete-Real Sociedad B en el Carlos Belmonte. Ambos están ya salvados y en media tabla, sin aspiraciones de luchar por el play off de ascenso en lo que resta de competición. A esa misma hora se juega el Andorra-Ceuta. Los del Principado agotaron la semana pasada en Riazor sus posibilidades de pelear por un puesto entre los seis mejores de la clasificación.

Jornada unificada

El resto de partidos, nueve, arrancarán todos a las 18.30 horas. Será una jornada transistores y de multipantalla, con las peleas por el ascenso directo, el play off y el descenso al rojo vivo. El Deportivo visita al Valladolid en un duelo en el que depende de sí mismo para subir. Si vence al Pucela, que ya no se juega nada, estará en Primera División. En paralelo, por si el plan A no funciona, tendrá que esperar a ver qué sucede en los campos de sus rivales directos. Un poco más al norte, en Gijón, el Almería visita al Sporting. Los indálicos están a tres puntos de los herculinos, mientras que los asturianos ya no pugnan por ningún objetivo.

En competición está también el Málaga, que inicia la jornada cuarto, a cinco puntos del equipo de Antonio Hidalgo. Recibe en La Rosaleda a un Racing de Santander que ya certificó el ascenso la semana pasada. Cuatro puntos separan al Dépor de los cántabros, que si ganan en la capital de la Costa del Sol certificarán, también, su condición de campeón de Segunda.

Entre el cielo y el infierno

La UD Las Palmas, que firmó la semana pasada la remontada en el Juegos Mediterráneos, afronta un partido con doble vertiente. Los canarios buscan la victoria para asegurar el play off y meter presión al Dépor en caso de pinchar para agotar sus opciones de subir de forma directa en la última jornada, en Riazor. Enfrente tendrá a un Zaragoza que está virtualmente descendido. Los maños son colistas y están a cinco puntos de la salvación con solo seis por disputar.

En una situación similar se miden el Huesca y el Castellón en El Alcoraz. Los altoaragoneses están a tres puntos del Cádiz, que marca la salvación, pero reciben a un equipo, el orellut, obligado a ganar para asegurarse un puesto en el play off. La misma tesitura envuelve al Cultural Leonesa-Burgos, con los leoneses también en riesgo de sellar su descenso este mismo domingo. Eibar y Córdoba apuran sus opciones de play off en un duelo directo en Ipurua, aunque es casi imposible para los blanquiverdes.

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En la zona baja, el Cádiz busca poner fin a su racha sangrante en la segunda vuelta. Se mide al Leganés, ya salvado, obligado a ganar para evitar disgustos en la última jornada. El Mirandés, ante un Granada ya sin objetivos, busca también tres puntos que le permitan agotar sus esperanzas de seguir en Segunda.