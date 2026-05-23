El Deportivo no cuenta con Mane, quien deja el club tras dos temporadas
Una de las primeras bajas confirmadas en el Fabril
El Deportivo va poco a poco tomando decisiones en la planfiicación del Fabril y le ha comunicado a Mane que no cuenta con él para la próxima temporada. En un principio, el club coruñés había valorado que siguiese, aunque ya había sobrepasado la edad sub 23, ya fuese en el Fabril o bajo otra modalidad como cedido en otro equipo, pero finalmente no han podido encontrar la fórmula exacta. El zurdo fue uno de los mejores futbolistas del filial y uno de los responsables del ascenso y llegó a Abegondo a préstamo del Comercial Tiete por unas cantidades estipuladas que el Dépor no iba a afrontar. Es una de las primeras bajas confirmadas del filial, pero hay muchas decisiones por tomar.
"Hoy me despido del club que fue mi casa, mi familia y un lugar en el que aprendí mucho. Dejo una huella dentro y fuera de la cancha, pero sobre todo me llevo el cariño y el respeto de todos los que formamos la institución. Me llevo los mejores recuerdos y aprendizajes que acompañarán para siempre", apuntó en un comunicado.
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