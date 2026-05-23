Entradas de última hora para el Valladolid-Deportivo, a 200 euros
La pasión deportivista es carne de cañón para la especulación
Ver al Deportivo ascender es un sueño para cualquier aficionado blanquiazul. Y la mera posibilidad de conseguirlo, hace que muchos estén dispuestos a pagar lo que sea para estar presentes. Por eso, quien posee una entrada, posee un tesoro. Y mientras los que fueron afortunados en el sorteo pagaron 57 euros, hay personas que se han dejado un buen pellizco de su sueldo en entradas fuera de circuitos oficiales.
La única forma de conseguirlas era a través del carnet de algún socio del Valladolid. La devoción deportivista es carne de cañón para la especulación. Esta misma mañana de viernes, a poco más de un día para el partido, había gente ofreciendo dos entradas por 200 euros. Por 200 euros cada una, un total de 400 si se quiere ir acompañado.
Eran reales, no como las ventas que ha tenido que investigar la Policía Nacional, que envió una nota de prensa esta semana informando de que ya habían tenido las primeras denuncias por estafa.
Denuncias
Según el 091, en todas las denuncias recibidas, diferentes usuarios publicitaban en redes sociales y plataformas digitales la venta de entradas para el encuentro entre Valladolid-Deportivo. Cuando alguna persona se interesaba en la compra de esas entradas, la instaban a mantener una conversación mediante la aplicación WhatsApp, y posteriormente a realizar el pago utilizando Bizum.
¡Una vez realizado el pago, cortaban cualquier tipo de comunicación y bloqueaban al comprador en todas las aplicaciones, y por supuesto, sin producirse ningún envío de entradas.
- Una escapada dulce a 20 minutos de A Coruña: la terraza de Carral con repostería artesana y pan 'de lujo' que conquista la comarca
- Paco Viturro (87 años): 'Na miña residencia teño un trato magnífico, pero a oferta de prazas é pequena, non cubre o que se necesita
- Ya es oficial: adiós a los ciclistas en los arcenes de A Coruña con la nueva regulación vial
- El Liceo saca las garras para certificar su presencia en las semifinales del 'play off'
- El entorno del área comercial de Os Regos, en Oleiros, contará con zonas verdes, carril bici, zona de juegos y una barrera vegetal
- La nueva pizzería de A Coruña que te hace viajar a Nueva York: 'Buscamos pasarlo bien
- ¿Cómo afecta la llegada a A Coruña de polvo de África?
- Las cuentas del Deportivo para ascender en Valladolid: todas las combinaciones que valen para subir a Primera