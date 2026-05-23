Entradas de última hora para el Valladolid-Deportivo, a 200 euros

Ver al Deportivo ascender es un sueño para cualquier aficionado blanquiazul. Y la mera posibilidad de conseguirlo, hace que muchos estén dispuestos a pagar lo que sea para estar presentes. Por eso, quien posee una entrada, posee un tesoro. Y mientras los que fueron afortunados en el sorteo pagaron 57 euros, hay personas que se han dejado un buen pellizco de su sueldo en entradas fuera de circuitos oficiales.

La única forma de conseguirlas era a través del carnet de algún socio del Valladolid. La devoción deportivista es carne de cañón para la especulación. Esta misma mañana de viernes, a poco más de un día para el partido, había gente ofreciendo dos entradas por 200 euros. Por 200 euros cada una, un total de 400 si se quiere ir acompañado.

Eran reales, no como las ventas que ha tenido que investigar la Policía Nacional, que envió una nota de prensa esta semana informando de que ya habían tenido las primeras denuncias por estafa.

Denuncias

Según el 091, en todas las denuncias recibidas, diferentes usuarios publicitaban en redes sociales y plataformas digitales la venta de entradas para el encuentro entre Valladolid-Deportivo. Cuando alguna persona se interesaba en la compra de esas entradas, la instaban a mantener una conversación mediante la aplicación WhatsApp, y posteriormente a realizar el pago utilizando Bizum.

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¡Una vez realizado el pago, cortaban cualquier tipo de comunicación y bloqueaban al comprador en todas las aplicaciones, y por supuesto, sin producirse ningún envío de entradas.