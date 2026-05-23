Giráldez, técnico del Celta: "Si asciende el Deportivo, es bueno para el fútbol gallego. Me apetece vivir el derbi"

El Celta recibe a un Sevilla ya salvado con una plaza europea en juego, pero el posible ascenso del Deportivo a Primera División también se coló en la previa del conjunto olívico. La posibilidad de volver a vivir un derbi ocho años después está más cerca que nunca y esa opción no pasa desapercibida en el sur de Galicia, aunque mente y cuerpo estén puestos en cerrar la participación la próxima temporada en Europa League, después de haber anunciado la renovación de Iago Aspas. Su técnico Claudio Giráldez, quien sí ha vivido como entrenador partidos entre el Dépor y el Celta B, quiere sentir lo que supone el duelo principal y sabe que tener a los dos conjuntos en la máxima categoría es beneficioso para todos: "Se trata de vivir cosas que no has vivido, yo nunca he vivido un derbi como entrenador del primer equipo y es algo que nos gustaría. Cuando acabe la temporada de Segunda, veremos quién ascendió y si asciende el Deportivo, es una parte muy buena para todo el fútbol gallego, para la comunidad. Me apetece vivir el derbi en Balaídos y en Riazor".

Por lógica y por historia, el Celta es el equipo al que más veces se ha medido el Deportivo en toda su historia. El club coruñés es el más antiguo de Galicia, una condición que mantiene evidentemente en sus 120 años, pero tuvo que esperar a 1924 para vivir el primer encuentro ante los olívicos después de la fusión de Vigo y Fortuna y de que se cumpliesen las sanciones por los fichajes de Chiarroni, Isidro, Ramón y Luis Otero. Desde aquel primer encuentro en Riazor se han medido en campeonatos gallegos, Liga, Copa, amistoso fuera de Galicia... En todas las situaciones inimaginables.

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El último

Si el Dépor acaba coronando su regreso ante Valladolid o Las Palmas o mediante resultados de terceros, los clásicos de Galicia regresarán ocho años después. El último fue en la antepenúltima jornada de la temporada 2017-18, en Primera, y acabó con 1-1 en un encuentro en el que los coruñeses ya eran equipo de Segunda División. Marcaron en aquella ocasión futbolistas como Maxi Gómez y Lucas Pérez. Iago Aspas, recientemente renovado, es el único futbolista que estuvo en aquel encuentro de mayo de 2018 y que puede tener la posibilidad de repetir en unos meses.