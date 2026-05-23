Deportivo
Juan Carlos e Iker, un fin de semana en familia con el Deportivo: "Hay ilusión"
Padre e hijo aguardan un triunfo blanquiazul
La afición del Deportivo invade desde este sábado Pucela. Después de una despedida a la altura del objetivo, la pelea por ascender a Primera División, muchos fieles blanquiazules ya están en Valladolid para disfrutar del fin de semana, como Juan Carlos Méxigo y su hijo Iker. Acuden en familia, con la "ilusión" de ver al equipo ganar.
“Hay ilusión, por supuesto, esperamos salir de aquí mañana en Primera”, explica Juan Carlos Méxigos, que viene con su familia y su hijo Iker a pasar el fin de semana. “Hemos llegado hoy, daremos una vuelta, tomaremos algo, y después del partido arrancaremos, que el lunes hay que trabajar”, explica el mayor. Acuden gracias a “unos carnets” que les dejaron para poder coger entradas. El pequeño, que espera vivir otro ascenso tras el de 2024, cree que el héroe será “Mario Soriano” y pronostica un 1-2.
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