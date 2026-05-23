Mario, el joven aficionado vallisoletano del Deportivo que se llevó todas las firmas de sus ídolos
Acudirá al estadio este domingo y aguarda que "Eddahchouri" sea el hombre del ascenso
Los jugadores del Deportivo, a su llegada a Valladolid en autobús, con sorna por tras el retraso de algunos hinchas, cumplieron uno de los deseos de Mario Sánchez, un joven aficionado vallisoletano, “del Sevilla y del Dépor”, que, con su bufanda y su camiseta blanquiazul, aguardó con ilusión la llegada del autobús a tierras pucelanas. Cumplió con todos sus propósitos y se llevó una camiseta firmada por Yeremay, su “favorito”, y también nombres como Álvaro Ferllo, Eddahchouri o David Mella, que aunque al principio se le escapó, después logró su rúbrica.
Acompañado de su madre, Carolina, y con un cartel con una petición clara para Germán Parreño: su camiseta a cambio de sus guantes. Un buen trato para el pequeño, portero del Parquesol y socio del Valladolid, que este fin de semana animará al Deportivo.
Los jugadores se marcharon a dar un paseo por la zona, y él, tras lograr todas las firmas deseadas, se llevó un pequeño regalo. “¿Algún pin?” Y, en efecto, los trabajadores de la entidad también cumplieron con su último deseo. El próximo, ver al Deportivo “en el Sánchez-Pizjuán”.
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