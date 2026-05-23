Martin Murray, el escocés que viaja de Bournemouth a Valladolid por pasión blanquiazul: "En Inglaterra hasta los más jóvenes se acuerdan del Deportivo"

"Mi mujer, Erin, es del Bournemouth. Ellos se están jugando la clasificación a Europa por primera vez en su historia, pero está más nerviosa por el ascenso del Dépor a Primera". Martin Murray nació en A Coruña, pero fue adoptado por una familia escocesa. Su padre trabajó en los astilleros de Ferrol y en los de Cádiz, pero, desde que tiene memoria, su corazón es blanquiazul. Afincado en el sur de Inglaterra, no duda en rascarse el bolsillo para viajar con su equipo siempre que puede. "Si el vuelo cuesta 50 euros, que es lo que vale una entrada en la Premier, no me lo pienso. Voy a ver al Dépor", asegura, nada más aterrizar en Madrid para vivir este domingo el partido en el José Zorrilla ante el Real Valladolid.

Tiene más de 350 camisetas y el blanquiazul corre por sus venas desde hace 52 años, cuando vivía en Ferrol. "Mi primer partido fue un Racing-Dépor, pero yo decidí apoyar al equipo de la ciudad en la que nací. Así ha sido desde 1978, lo llevo en el corazón", resalta Martin Murray. No oculta sus colores en Bournemouth, donde vive y donde presume de club. "La gente se acuerda del Dépor. Incluso los fans más jóvenes lo conocen o han oído hablar de él. Es un club muy famoso en Inglaterra, en parte, porque jugamos contra muchos equipos diferentes", explica el aficionado británico.

Kilómetros por el Dépor

Sangre gallega de familia escocesa, pero nunca ha perdido la pasión por los colores del equipo de toda su vida. Lo sigue con la peña deportivista de Londres. Y no duda en hacer una escapada cuando el calendario y el destino lo permiten para seguir a su equipo. "Intento viajar al menos cinco veces cada temporada. Fuera de casa es más fácil. Ya he ido a partidos en Europa, en Primera, en Segunda y en Tercera", señala.

Murray ya tachó de su lista ciudades como Huesca, Almería, Jerez de la Frontera, Elche o Getafe. "Fui y volví en el mismo día", recuerda sobre un duelo, hace años, contra los azulones. Tampoco se pierde ninguna ocasión cuando el Dépor viaja a Inglaterra, como ocurrió el verano pasado. "Fui a Watford, pero por trabajo no pude viajar a Middlesbrough", lamenta. En esas fechas se fotografió con su mujer y su amigo, Miles Nightingale, junto a Charlie Patiño, el particular ahijado de la comunidad deportivista en Reino Unido.

Murray, junto a Juan Carlos Escotet en un partido del Dépor. / Cedida

Ahora, suma Valladolid a su lista de plazas visitadas con el Dépor. "Yo iba a venir a este partido sí o sí porque mi mejor amigo es de aquí, sin importar que pudiese haber ascenso o no. Ahora, va a ser todavía más especial, puede ser histórico", reconoce con ilusión. Se levantó este sábado a las 4.00 horas de la madrugada para volar hasta Madrid y hacer noche en Segovia, antes de poner rumbo a la capital castellano-leonesa. "Vienen cinco o seis personas más de la peña de Londres", adelanta.

Ilusión contenida

"Somos el Dépor, sabemos que tocará sufrir. Creo que vamos a ganar, pero tenemos experiencias de muchos partidos en los que deberíamos haber vencido y no lo hicimos", pronostica Martin Murray. Cree que el Valladolid "va a dar guerra", pero reconoce que no es el partido con más tensión. "Hay nervios, pero no tantos como el pasado fin de semana", se sincera.

Además de contener la fiesta hasta que las matemáticas dicten sentencia, Murray también tendrá que disimular su pasión en las gradas del José Zorrilla durante en partido. "Por primera vez no llevo a la camiseta del Dépor porque voy con mis amigos, que son del Valladolid. Es una lástima porque no creo que haya problemas, será un momento de celebración para las dos aficiones. Ellos quieren que subamos para poder festejarlo con nosotros", apunta el aficionado escocés. En su enésimo viaje por el Dépor, Martin quiere vivir una fiesta única y participar en un trocito de la historia ilustre del club.