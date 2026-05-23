Fútbol | Deportivo
Así es el mural de A Falperra en A Coruña que empuja al Deportivo hacia el ascenso: "Voltaremos"
Vecinos del barrio se organizaron para decorar la pista deportiva del barrio con iconos blanquiazules como Yeremay, Mario Soriano y la afición | Marcos Lamas, uno de los autores: "Lo empezamos este sábado y la idea es terminarlo antes del partido contra el Valladolid"
No es un fin de semana cualquiera para el Deportivo ni para el deportivismo, que se encuentra a tres puntos y un triunfo de volver a Primera División después de ocho largos años. El blanquiazul ya comienza a cubrir las calles de Valladolid y este mediodía iluminó con fuerza las inmediaciones de la ciudad deportiva de Abegondo. Y, también, comienza a teñir el mural que presidirá la renovada pista deportiva de A Falperra.
"Somos del barrio, como están renovando la pista, cambiándole el suelo, también queríamos hacer algo por el Dépor", explica Marcos Lamas, uno de los artistas de la obra. Fue una idea "totalmente improvisada", en cuestión de unas horas. Comenzaron a pintar este sábado en uno de los muros que rodean la zona deportiva. La pieza todavía no está terminada, pero esperan finalizarla este domingo. "La idea es terminarlo mañana (por este domingo) por la mañana. Tiene que estar terminado antes del inicio del partido contra el Valladolid", adelanta con ilusión el vecino del barrio coruñés.
El mural blanquiazul en A Falperra
Una gran figura de Yeremay Hernández, otro rostro en grande de Mario Soriano y un verbo que acompaña al deportivismo desde hace casi ocho años: "voltaremos". Tres iconos presiden un mural todavía inacabado parar honrar el presente, el futuro y, sobre todo, la identidad del Deportivo a pocas horas de afrontar su primera final para regresar a la máxima categoría. No se olvidaron de incluir el escudo, ya, con el topónimo oficial. En el extremo izquierdo, el más próximo a la calle, no falta hueco para la celebración colectiva. Figuras de Luismi Cruz, Mulattieri o David Mella celebran perfectamente acompañadas por las banderas y las bengalas que encarnan al deportivismo. Aún quedan huecos, flecos y opciones para completar un mural que representa al Deportivo y al deportivismo.
La pasión blanquiazul se desborda en Valladolid, en A Coruña y en todos los rincones donde existen deportivistas a pocas horas de que el equipo afronte su gran final para regresar a la élite. Al lugar al que pertenece por historia, por afición y por sentimiento.
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