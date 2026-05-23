Deportivo
Nsongo, el nuevo ídolo del deportivismo, también en Pucela: "Ganamos con doblete de Bil"
Jota, un aficionado de A Coruña, pronostica que el camerunés será el héroe
Entre el predominante blanquiazul que invade Pucela a primera hora de la tarde del sábado, se escapa un granate con el 32 a la espalda. Bil Nsongo ya estampa su nombre en la espalda de los seguidores blanquiazules. El ariete lleva solo un par de meses en dinámica del primer equipo, pero su influencia en el juego es notoria y se ha trasladado a la grada.
Un aficionado del Dépor pronostica que será el héroe
Jota Legaspi no tiene dudas de que el camerunés será el héroe del fin de semana: “Mañana ganamos 0-3, con doblete de Bil y gol de Mario”, expresa con “total seguridad” y “confianza” en el triunfo. Han logrado también tener entradas en distintas zonas del campo, aunque “la mayoría” son “socios”.
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