La Policía Nacional detiene a seis ultras del Valladolid a unos días del duelo ante el Deportivo de A Coruña

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a seis jóvenes, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de un delito de participación en riña tumultuaria tras los incidentes registrados el pasado 9 de mayo al término del partido entre el Real Valladolid y el Real Zaragoza, correspondiente a la Liga Hypermotion y declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, según informó esta mañana la Delegación del Gobierno de Castilla y León, en la víspera del partido de los pucelanos con el Deportivo de A Coruña.

Según informó la Policía, los hechos ocurrieron en los aledaños del estadio, cuando se estaba procediendo al desalojo del recinto. En ese momento se produjo un enfrentamiento entre seguidores radicales del Real Valladolid e integrantes del grupo ultra del Real Zaragoza Ligallos, frente a la zona de seguridad en la que permanecían estacionados vehículos de la Unidad de Intervención Policial.

Disolución de la pelea

Agentes de la Unidad de Intervención Policial y de la Unidad de Prevención y Reacción actuaron de inmediato para disolver la pelea, relata la nota de prensa, poniendo en fuga a los participantes. Gracias a la colaboración ciudadana, varios implicados de ambos equipos fueron identificados en las inmediaciones del estadio y propuestos para sanción por la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, lo que puede conllevar multas económicas y la prohibición de acceso a recintos deportivos.

Como consecuencia de la pelea, una menor ajena a los hechos resultó herida en una pierna tras recibir una pedrada y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Río Hortega. Además, dos agentes precisaron asistencia sanitaria por traumatismos y golpes, y un turismo estacionado en la avenida Mundial 82 sufrió la rotura de la luna delantera y daños en varias partes del vehículo.

Los seis detenidos fueron arrestados los días 21 y 22 de mayo, jueves y viernes de esta semana, por agentes de la Brigada Provincial de Información, prestaron declaración en dependencias policiales y quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos.

"El mayor dispositivo de seguridad"

La Subdelegación del Gobierno en Valladolid ya tenía un esbozo del plan de seguridad para el partido del Deportivo en el que se juega un ascenso y lo terminó de perfilar en la reunión de seguridad del viernes que alumbró el "mayor dispositivo de seguridad de toda la temporada", según el Jacinto Canales, el subdelegado del Gobierno en la ciudad castellana y quien está al frente, junto a los responsables de policía local y nacional. Estará operativo el sábado y el domingo y seguirá vigilante hasta que se marche el Deportivo, al que se le habilitará una zona para celebrar con sus aficionados un posible ascenso si es que gana en el Nuevo Zorrilla.

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En Valladolid cuenta con que acudan "unas 3.000 personas" del Deportivo con o sin entrada para acudir al encuentro. El club blanquivioleta triplicará su seguridad privada para controlar la reventa y posibles altercados en zonas no habilitadas para la afición blanquiazul, en las que no pueden exhibir atuendos del Dépor ni hacer manifestaciones públicas.