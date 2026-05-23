Real Valladolid - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 41 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo afronta este fin de semana en Valladolid la primera final para certificar su ascenso a Primera División. El conjunto coruñés marcha en la segunda posición de la tabla con 74 puntos y necesita un solo triunfo para asegurar su regreso a la máxima categoría después de ocho años. Los de Antonio Hidalgo viajan a Pucela en una cita que tiene en vilo al deportivismo, el que estará en las gradas de un José Zorrilla con la seguridad reforzada al máximo y el que esperará las buenas noticias desde A Coruña o desde cualquier rincón de la geografía. Una cita ineludible que se podrá seguir por televisión y a través de LA OPINIÓN.

Antonio Hidalgo apuesta por conjugar la pasión, la ilusión y la cabeza en un partido tan emocional como exigente. “Tenemos que tener mucha pasión, mucha ilusión, pero lo más importante es la cabeza. Cómo queremos jugar el partido. Pasar juntos los momentos de sufrimiento. Hay que juntar todo eso para sacar los tres puntos”, reflexionó en la rueda de prensa previa al duelo de la jornada 41 de Segunda División. El técnico de Canovelles sabe que "es un partido más de la categoría", pero no elude el premio que espera detrás de una posible victoria en Pucela. No será tarea sencilla sin la afición. "El apoyo es brutal. Nos sostienen en momentos de sufrimiento. Eso va a pasar el domingo. Hay que venir con la sensación de que hay que sufrir", añadió.

El Real Valladolid ya no se juega nada en las dos jornadas que restan para el final de la competición. Sin embargo, Fran Escribá, técnico de los pucelanos, apunta a hacer "un buen partido" para despedir la temporada en casa. "Queremos ver a ese conjunto intenso, serio, que buscó la portería en El Sardinero además de defender, porque, aunque no nos juguemos nada en cuanto a puntos, sí nos debemos a nuestra gente, después de una temporada muy dura, en la que no se han logrado los objetivos planteados en su inicio". El técnico de los vallisoletanos no podrá contar con Chuki ni Carlos Clerc y apunta al respeto máximo hacia el Dépor: "Depende de sí mismo y lo tiene muy bien para ascender así que, si lo consigue aquí, le daremos la enhorabuena.

Mulattieri supera a un jugador del Valladolid en el duelo disputado en Riazor. / Carlos Pardellas

Horario del partido entre el Valladolid y el Deportivo

El Deportivo quiere continuar su racha de once jornadas sin perder y buscar su cuarta victoria consecutiva en este tramo final del curso. Es uno de los más regulares en los últimos dos meses de competición y un solo triunfo más le abrirá las puertas de la máxima categoría después de ocho largos años entre Segunda y Primera RFEF.

El Real Valladolid - RC Deportivo se disputará este domingo 24 de mayo a las 18.30 horas en el Nuevo José Zorrilla.

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Dónde ver en TV el partido entre el Valladolid y el Deportivo

El encuentro entre el Real Valladolid y el Deportivo tendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales.