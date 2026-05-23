Riki: "El ascenso con el Deportivo fue una liberación, sobre todo por el partido del Valencia, en el que tuve muchas ocasiones y no entró la pelota"

226 partidos oficiales con la elástica blanquiazul filtran la imborrable huella de Iván Sánchez-Rico Soto (Aranjuez, 1985) en el Deportivo. Riki, el primero, el que se marchó tras 58 goles y siete temporadas, acabó en 2012 un curso histórico en Segunda División con 15 tantos que sirvieron para devolver al equipo coruñés a Primera División un año después del descenso. Era una deuda que aquel equipo histórico saldó con 91 puntos. Un récord que nadie ha tocado. 14 años después, uno de los protagonistas de aquel ascenso en Riazor pasa el testigo, y recuerda uno de los momentos más felices de su carrera: "Estábamos convencidos. El equipo tenía muy buenos jugadores".

¿Qué cree que pasará el domingo? ¿Lo logrará el Dépor?

No tiene que ver la situación con lo que se están jugando, pero no ha sido un campo muy propicio para nosotros. Yo me acuerdo del año del segundo descenso, perdimos 1-0 allí, nos anularon un gol... A veces crees que no se juegan nada, pero es peligroso. Igual que el Huesca en su día, que se puso 0-1 y tuvimos que remontar. Metí el primero y luego Xisco, para ascender. Tienen que hacer un partido muy serio.

¿Cómo se afronta la semana previa? ¿El jugador la vive de forma diferente?

Lo que pasa es que esa semana se jugaron tres partidos en siete días. Entre semana se disputó uno [ante el Nàstic], entonces fue todo más seguido. En esa semana hay mucha carga emocional. Al final se consiguió el objetivo. Ahora tienen tiempo para plantear bien el partido y esperemos que el míster dé con la tecla adecuada. Sobre todo, hay que mentalizarlos de que están a 90 minutos de un ascenso. Eso significa mucho para el club, para ellos, y para la afición.

¿Es difícil aislarse? ¿Y es bueno hacerlo?

Es la dinámica de siempre. Yo hacía vida normal. Tenía mis rutinas de descanso. Estaba tranquilo, entrenando bien, sabiendo lo que te juegas. Es importante llevar una mentalidad positiva. Sobre todo por la afición, que se volcará. El ambiente va a ser fenomenal.

Riki, disputando un balón aquel día / VICTOR ECHAVE

¿Es una parte importante al jugarse fuera de Riazor?

Sí, hombre. No es lo mismo que cuando llegas a Riazor. Pero fuera, en estos partidos, puede haber seis mil o siete mil personas. Allí la gente tiene ganas de vencer. Y es un trayecto corto. Todo pinta bien.

¿Qué siente el futbolista sobre el verde una vez que rueda el balón en días así?

Quieras o no, la adrenalina que tienes cuando va a empezar la notas. Luego se va pasando. Todos quieren jugar y aportar. Muchos de los jugadores, además, van a poder debutar en Primera División si se consigue el ascenso. Eso tiene que ser un impulso más para conseguirlo.

Son ocho años fuera de Primera División. Para quienes formaron parte de su historia, ¿cómo lo ve?

Son muchos años. El equipo que se quedó cuando descendimos contra el Valencia fue prácticamente el mismo. Lendoiro hizo una apuesta muy fuerte. Vinieron jugadores importantes, sobre todo Bruno Gama, Salomao... El club no ha tenido esa continuidad que tuvimos nosotros de disfrutar en primera División, e incluso meternos en la UEFA.

Riki recoge el balón tras firmar el gol del empate ante el Huesca en 2012. / Fran Martínez

La liberación del ascenso del Deportivo

¿Cómo recuerda aquel partido decisivo ante el Huesca en Riazor?

Todavía se me ponen los pelos de punta al recordar esa llegada a Riazor. El ambiente era muy bueno. A pesar de que empezamos perdiendo, el equipo no se vino abajo. Solo habíamos perdido un partido en casa y con el impulso de la gente lo intentamos y al final conseguimos la remontada.

Empezó adelantándose el Huesca. ¿Estaban convencidos de que le darían la vuelta?

Sí, estábamos convencidos. El equipo generaba mucho. Teníamos muy buenos jugadores. Empatamos en el primer tiempo y eso fue un alivio. Después del golazo de Xisco pudimos hacer alguno más.

Después de tantos años en A Coruña, tras lograr la victoria, ¿qué sensación se le quedó? ¿Era más alegría o liberación?

Primero fue una liberación. Fue una temporada, para mí, quiera o no, en Segunda División meter 15 goles o por ahí... Nunca había jugado en Segunda e intenté aportar. Pero sobre todo por el partido del Valencia. Cuando perdimos 0-2 tuve bastantes ocasiones y no entró la pelota. Tenía la liberación de haber conseguido el objetivo y devolver al Deportivo a Primera División, que es donde tenía que estar. A raíz de ahí, también por los años atrás, pero ahí fue cuando la gente empezó a quererme más.

¿Cómo recuerda la fiesta posterior?

De vez en cuando veo el ascenso en Youtube. Ya no me acuerdo bien. Estuvimos en el autobús después del partido, estaba todo abarrotado. Luego día siguiente también; y al otro. Cuatro o cinco días así. Cuando las cosas se hacen bien, disfrutas. El ambiente que hubo esa noche y los días posteriores fue tremendo.

¿Guarda alguna anécdota que después de los años ya se pueda contar?

No sé. Ya a partir de la cena...

Como jugador, también toca disfrutar lo logrado.

Claro. Estás todo el año sacrificándote, tienes que tener esos momentos de liberación y felicidad. Disfrutas y haces disfrutar a la gente.

Riki, durante el partido ante el Huesca, en 2012 / VICTOR ECHAVE

El futuro proyecto del Deportivo

¿Cómo ve al Dépor de cara a un posible ascenso a Primera División?

Hay piezas importantes que tiene que cuidar. Sobre todo, debe confeccionar un equipo competitivo para Primera. Se tiene que reforzar bien. El Deportivo es un club que atrae a muchos buenos jugadores, y económicamente me imagino que andará bien. Pero todo pasa por ganar el domingo.

¿Le gusta el equipo actual? ¿Algún jugador en particular?

Es un equipo muy compensando. Tiene jugadores habilidosos, técnicos, que saben jugador al fútbol, que son combinativos y con gol. Antonio, el míster, ha hecho un equipo muy equilibrado en todas sus líneas. Defensivamente, esté bien o mal, luego suma jugadores como Yeremay o Mella que te desequilibran y te hacen goles.

¿Cuál cree que es la clave una vez se asciende para sostenerse?

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La ilusión que tienes por jugar en Primera va por delante. Hay muchos factores en la Liga. Equipos de gran nombre, y luego mantener una plantilla que sea competitiva. La gente, si tiene la oportunidad de jugar, dará el máximo, y luego los resultados mandan.