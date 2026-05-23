El fin de semana de Noel en Valladolid: despedida de soltero y partido del Deportivo
Un grupo de amigos de Malpica hacen coincidir la despedida de soltero de uno de ellos con el partido del Dépor en Pucela sin saber que, meses después, los blanquiazules se jugarían el ascenso: “Cadrou moi ben”
Hace medio año, los amigos de Noel Pampín organizaban la despedida de soltero del novio y el Deportivo ya se movía en los puestos de ascenso a Primera División. Hoy, a tres meses de la boda, Noel celebra en Valladolid una fiesta que, espera, sea por partida doble: su despedida de soltero y la opción de ascenso del Dépor.
La elección de Valladolid, cuentan sus amigos, no fue casual. Unidos por su deportivismo, eligieron Pucela con el pálpito de que el escalón definitivo a Primera División podía dilucidarse en el estadio José Zorrilla. Solo fallaron en un cálculo: "Pensabamos que nola íamos a xogar os dous equipos, non so o Deportivo. Cadrou moi ben", cuenta uno de ellos.
Noel Pampín y su corte nupcial, procedentes de Malpica, forman parte del contingente de aficionados coruñeses que ya se dejan ver en Valladolid. El once de Pampín posa para la foto en la plaza Mayor de Valladolid -alguno prefirió quedar fuera de los focos- con camisetas deportivistas, pero el tutú rosa y la peluca blanca delatan al capitán de la despedida.
"Fixéronme a envolvente e trouxéronme a Valladolid. Un completo. Son un pouco larpeiros, pero estamos a pasalo moi ben", cuenta Noel sobre una fiesta que sus amigos maquinaron hace "cinco o seis meses", cuando barruntaban, pero no tenían confirmada, la importancia del choque de mañana. Todo el grupo tiene entrada para el partido, aunque en diferentes localizaciones, por lo que no estarán juntos en la grada.
Sobre el partido, el futuro marido pronostica una victoria del Deportivo. "Eles non se xogan nada e nós xogámonos todo", dice. Confía en que "no haga falta" un rescate a última hora, pero de derivar el partido en él, ve un claro favorito para protagonizarlo: "Zaka [Eddahchouri] nos está salvando, pero esperemos que no nos haga falta".
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