El TAD le da la razón al Numancia y el Fabril pierde tres puntos por alineación indebida

El Numancia reveló que el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) le ha dado la razón tras la denuncia por alineación indebida de Hugo Torres en el encuentro ante el Fabril después de que los comités disciplinarios de la RFEF hubiesen atendidos la tesis del Deportivo. El revés en la máxima instancia deportiva no tiene consecuencias clasificatorias para el club coruñés, ya que aunque pierde los tres puntos que había sumado en el campo, había logrado el ascenso con 14 de diferencia. Para el Numancia, ya eliminado en el play off de ascenso a Primera RFEF, esa victoria en los despachos le habría colocado tercero, no cuarto, y el rival habría sido otro y con ventaja de campo. El Numancia apunta en un comunicado que "se reserva tantas acciones legales como sean necesarias para defender todos los intereses del club y sus aficionados, acciones que se están analizando y que se pondrán en marcha a la mayor brevedad".

El club castellanoleonés asegura que el TAD "rechaza además que un simple 'olvido' pueda servir de excusa para evitar responsabilidades disciplinarias y considera acreditada la negligencia del Fabril". Además, considera que "la resolución desmonta la interpretación mantenida hasta ahora por la RFEF y advierte del grave riesgo que supondría permitir correcciones posteriores o relativizar incumplimientos reglamentarios evidentes, vaciando de contenido las normas y poniendo en peligro la igualdad competitiva y la seguridad jurídica".

Los antecedentes de la reclamación

El Juez Disciplinario desestimó el pasado mes de enero la reclamación por alineación indebida de Hugo Torres durante el partido entre el Numancia y el Fabril que ganó el equipo de Manuel Pablo. El lateral zurdo ingresó al terreno de juego en el minuto 67 sin estar inscrito en acta, aunque sí estaba presente en los papeles previos que el delegado entregó al colegiado. Un error humano en el que se considera que no hay intención de engaño y que el jugador estaba habilitado para competir. El conjunto coruñés ganó el duelo por 1-2, y el equipo de Los Pajaritos reclamó la participación de Torres.

El Numancia consideraba que «no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido», tal y como denunció a través de un comunicado oficial. Tras la resolución de competición, ambos clubes podrán acudir a Apelación si no están de acuerdo y, posteriormente, al TAD, en última instancia.

«Una vez le explicamos lo sucedido [al delegado del Fabril], nos comunica que fue un olvido por su parte y que, pese a que el jugador aparece en la lista que nos entregó antes del partido, se le olvidó marcarlo como suplente», citó el colegiado en el acta, en el que hace constar la situación de la que se dio cuenta el delegado del Numancia.

Los hechos

El Fabril venció en Los Pajaritos con gol de Nsongo Bil , pero la alegría del filial tenía un asterisco porque un error burocrático ha puesto en riesgo la victoria del equipo de Manuel Pablo en Soria. Ya el colegiado puso sobre la pista de lo ocurrido en el acta al recoger en el apartado de otras incidencias que "se hace constar que el jugador del RC Deportivo Hugo Torres Fernández ha sido añadido en el apartado de alineaciones una vez finalizado el partido. Nos hemos dado cuenta de este hecho junto al delegado del Numancia, que nos lo comunica en el vestuario arbitral. Este jugador ha entrado en el terreno de juego en el minuto 67 tras sustituir a un compañero de equipo. Debido a esta situación, llamamos al delegado del Deportivo Fabril para que acuda al vestuario. Una vez le explicamos lo sucedido, nos comunica que fue un olvido por su parte y que, pese a que el jugador aparece en la lista que nos entregó antes del partido, se le olvidó marcarlo como suplente".

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Más allá del error, el resquicio lo encontraría el Numancia en el supuesto f del artículo 248.1 del reglamento de la RFEF, el que rige las competiciones, entre ellas la Segunda RFEF: "Son requisitos generales para que un/a futbolista pueda ser alineado/a en competición oficial, todos y cada uno de los siguientes: que figure en la relación de futbolistas titulares o suplentes, entregada al/la árbitro antes del partido y consignada por este en el acta. La falta de cumplimiento de este requisito no será subsanable durante ni una vez concluido el partido".