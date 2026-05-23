Valladolid-Deportivo: La afición late en Abegondo para despedir a los jugadores camino del partido por el ascenso a Primera

No es un fin de semana cualquiera en A Coruña, en Valladolid y tampoco en Abegondo. El Deportivo afronta este domingo (18.30 horas) en el Nuevo José Zorrilla su primera final para sellar el ascenso matemático a Primera División después de ocho años entre Segunda y Primera RFEF. No será una tarea sencilla, como ya aventuró Antonio Hidalgo este viernes, pero con el deportivismo empujando, el ánimo, la ilusión y las ganas no pueden faltar.

Un millar de aficionados abarrotó las inmediaciones de la ciudad deportiva de Abegondo este sábado para despedir el autobús del equipo, antes de poner rumbo a la capital castellano-leonesa. Guiados por la convocatoria de este viernes, transformaron el aparcamiento anexo a las instalaciones del conjunto blanquiazul en un mar de bufandas, banderas y bengalas que se extendió, casi como un pasillo, para guiar al autobús, fuertemente custiodiado por el dispositivo de seguridad. Mayores, pequeños e incluso mascotas, todos dispuestos a aplaudir y animar a 28 horas y casi 400 kilómetros de distancia del José Zorrilla.

Arengas, cánticos y gritos de ánimo hicieron latir el corazón de Abegondo desde el mediodía y se incrementaron cuando el autobús asomó desde el interior del recinto para recorrer, a poca velocidad, los primeros metros de su expedición hacia Valladolid.

Los jugadores no hicieron oídos sordos. Bajaron del vehículo, apenas pudo recorrer unos metros ante la marea herculina que lo custodiaba. La plantilla bajó a saludar y agradecer los ánimos a una afición que no ha dejado caer al equipo durante estos ocho años y que ansía poner fin ese domingo a la travesía lejos de la máxima categoría. El blanquiazul tiñó el asfalto y bendijo a una plantilla que, entre aplausos mutuos para agradecer el cariño, se encomendó al escudo y al deportivismo para cumplir el anhelado objetivo este domingo e Pucela.

El deportivismo ya aguarda en Valladolid

Unos les dieron ánimos al salir y otros les esperan, ya, en Valladolid. El Deportivo no estará solo en ningún momento en este fin de semana de tanta ambición y nerviosismo, con las puertas del cielo a un triunfo de distancia. La afición blanquiazul ya se hizo notar este sábado a las orillas del Pisuerga. Algunos llegan desde A Coruña y otros, desde cualquier rincón de la geografía en el que el deportivismo haya echado raíces.

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Muchos más llegarán este domingo, con los 14 autobuses fletados por la Federación de Peñas. El duelo, declarado de alto riesgo, contará con las mayores medidas de seguridad antes y durante el encuentro.