Xisco: "Hay mucha gente que me dice que celebró más el gol al Nàstic que el del ascenso"

Francisco Jiménez Tejada, Xisco (Santa Ponsa, Mallorca, 1986), cuenta las horas con el anhelo de que el Deportivo suba a Primera División y de que pueda tener un sucesor más en esa selecta lista de deportivista que dieron una subida con su gol. A él le tocó en 2012, y, aunque no niega que fue "el mayor subidón" de su vida, dice que lo habría celebrado igual si hubiese sido de "Riki, Lassad, El Flaco o Bruno". Cree que el Dépor debe convertir toda "la tensión en responsabilidad" y reproducir en Valladolid todo lo bueno que ha hecho durante la temporada para merecer estar la próxima temporada en Primera División.

Ya se imaginará cómo está A Coruña en semanas así, ¿no?

Desde luego y porque ya me ha tocado vivirlo en primera persona. Por suerte he podido disfrutarlo y con final feliz. También tuve la parte amarga, en la campaña anterior. Estas semanas me traen muy buenos recuerdos y ya me puedo imaginar cómo está la ciudad, la gente, volcada con el equipo. Es bonito recordar momentos así.

Cuando le llega esa pelota de Bruno Gama, que acaba en la red, que es el 2-1 y que supone el tanto que lleva al Dépor a Primera en 2012, ¿qué siente?

Ufff. Ese gol ha sido el mayor subidón que he tenido yo nunca, de verdad. Fue brutal. Lo tienes presente y, una vez que estás retirado, te entra esa morriña futbolera, ves algún partido y te das cuenta de que no hace mucho tiempo tú también estabas ahí. Recuerdas las etapas, los buenos momentos. Ha sido el mejor momento de mi carrera, el que recuerdo con más cariño. Ver que ahora el Dépor vuelve a tener la oportunidad de revivir todo eso tan bueno que me toco vivir, a mí como deportivista me agrada

Aquella temporada parecían indestructibles, porque unos días ante fue ese Nàstic-Deportivo en el que también marca...

Sí, exacto, en Tarragona. Minuto noventa y no sé qué. Agónico. Teníamos al Celta y al Valladolid pisándonos los talones. Nosotros llevábamos una racha increíble y ellos también. Llevábamos ochenta y tantos puntos y no había manera de conseguirlo el ascenso matemático. El gol ante el Nàstic eso fue brutal. A veces veo vídeos, las imágenes, cómo reacciona el banquillo, todos los compañeros, la afición. Hay mucha gente que me dice que celebró más el gol al Nàstic que el del Huesca, por lo que significaba. Para mí es un privilegio ser parte de todo eso y de un cachito de historia del Deportivo.

¿Cómo se vive el día a día de un partido así? Hay nervios y salir a la calle tampoco ayuda...

Es una locura por lo que supone, también porque si te expones en la calle, todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo recuerda, anda con ganas y ansia de que todo salga bien el fin de semana. Pero dentro de ese nerviosismo, que para mí no lo es, es responsabilidad, por la oportunidad que tienes de hacer algo bonito y grande para tu club, tampoco hay que volverse locos, ni que esa euforia te juegue en contra. El Dépor ha hecho méritos durante toda la temporada para estar donde está y para jugarse por sí mismo el ascenso. No hay que hacer nada nuevo que no se haya hecho antes, es fácil entre comillas. No hay que inventar, hay que seguir en la misma línea en la que estás en todo el año.

Usted fue canterano del Dépor, ¿cómo ve ese florecimiento de Abegondo?

Es una maravilla, desde luego, más en los tiempos que corren. Veo con satisfacción que van saliendo canteranos, que Abegondo va dando sus frutos. Ojalá sea una constante y que todos los años salgan un par de chavales. Sabemos que es complicado, pero es importante la confianza del club en que vayan teniendo protagonismo en entrenamientos, en partidos y que vayan formando jugadores. Para un equipo como el Dépor es oro que salgan jugadores así, ojalá que el Dépor continúe en ese camino ascendente.

Usted vive ahora en Mallorca. ¿Se sufre mucho en la distancia?

Mucho, más cuando ves al Dépor tocar categorías, tiempo atrás, en las que no debería estar, como cuando se fue a Segunda B o Primera RFEF. Como deportivista te duele, se sufre. Tienes un montón de conocidos y amigos trabajando en el club, amigos que se desviven por el Dépor y que cada vez que me ven, me hablan o me escriben, siempre el primer mensaje es sobre el Dépor y qué buenos tiempos cuando estaba por allí. Aquí en Mallorca, además, hay mucho deportivista. Son gallegos que llevan aquí mucho tiempo y que se han venido a trabajar. Tengo un amigo de la infancia de mi pueblo, que es el Dépor y que lo sigue a todas partes; también el marido de mi prima. Y todos sus amigos. Siempre estás ligado al Dépor. Y ahora mismo, en la situación en la que está el Dépor, todo el mundo piensa en lo bonito que sería que volviese a Primera, todo el mundo le tiene simpatía

¿Tiene algún predilección sobre quién debe sucederle como autor del gol del ascenso?

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No, lo único que quiero es que el Dépor suba. Yo tuve la enorme suerte de ser el elegido de poder hacer el gol del ascenso. Si lo hubiese hecho Riki, Lasaad, El Flaco (Valerón) o Bruno, lo habría celebrado igual. Me daba igual. Había que poner al Dépor en su lugar y ahora espero lo mismo. Que sea como sea, con el culo o con un tanto en propia meta. Que se gane en Valladolid y que A Coruña y toda Galicia sean una fiesta.