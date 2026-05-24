Álvaro Ferllo: "El que mañana no llegue de empalme, no juega el próximo fin de semana"

"Vine con una misión y, junto con mis compañeros, lo hemos conseguido", celebró Álvaro Ferllo nada más certificarse el triunfo en Pucela. El Deportivo vuelve a Primera División y el guardameta riojano, con alguna parada magistral, como el penalti agónico ante el Leganés, ha sido una pieza importante desde que llegó en el mercado invernal. "Ha costado, porque segunda es así. Después de ocho años, el que viene estaremos en Primera", celebró.

Ferllo no desvela los entresijos de una fiesta que prevé ser larga. "El que mañana no vaya a los actos institucionales de empalme, no juega el próximo fin de semana", bromeó ante los micrófonos de LaLiga en el césped del José Zorrilla.

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Euforia aparte, el portero tuvo un detalle especial con sus camaradas bajo los palos. "Me quiero acordar de mis compañeros, Germán Parreño y Eric Puerto. Juntos hemos hecho un grupo en la portería espectacular. Con el resto de jugadores hemos conseguido llevar al Dépor otra vez a Primera División", resaltó el portero blanquiazul.