Banderas del Deportivo y Estrella Galicia: así recibe a la afición coruñesa un hostelero de Valladolid

Dos banderas del Deportivo y una barra para servir Estrella Galicia. El restaurante Marengo se convierte esta mañana en un recuncho coruñés en la plaza del barrio de Parquesol, en Valladolid, donde las fuerzas de seguridad concentran a la afición blanquiazul hasta el partido de esta tarde en el estadio José Zorrilla. "Hospitalidad" con los visitantes, dice su propietario, Sergio Renedo, que también ha visto una oportunidad de negocio en la avalancha blanquiazul.

"Vamos a tener un buen día de tiempo y queremos que la gente lo tenga más fácil", explica Renedo ante un día en el que se prevé una temperatura máxima en Valladolid de 33 grados entre las cuatro y las cinco de la tarde. "Esperamos que se llene la plaza hasta arriba hasta justo antes de ir al estadio. Vamos a intentar que toda la gente se tome algo y disfrute del día", explica el hostelero.

Los primeros aficionados del Deportivo ya se hicieron notar en Pucela desde la tarde del viernes y, con más intensidad, desde el mediodía del sábado. Un ambiente "festivo", según este hostelero. "Hay mucha gente en la ciudad", explica Renedo.