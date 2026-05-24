Bienvenido, el aficionado del Dépor de 72 años sin entrada y un traje de cuatro décadas
Estuvo el día que "se inauguró" el Zorrilla, donde hoy el conjunto blanquiazul busca el ascenso
"El traje me lo hizo mi suegra hace casi 40 años". Bienvenido Bocigas, un aficionado de "casi 73 años", que acude "sin entrada", pero con la ropa de los días grandes. Un atuendo personalizado con cuatro décadas de historia que ha paseado por "media España". Este fin de semana busca vivir el ascenso a Primera División con el Deportivo. Es uno más entre los miles de desplazados que invaden la plaza Marcos Fernández, la casa de la hinchada coruñesa durante las próximas horas.
"Me acuerdo cuando se inauguró este campo [El Zorrilla]. Estaba yo trabajando en Michelín". Nacido en Aranda, Bienvenido juega hoy prácticamente en casa. Trabajó muchos años en Pucela, aunque lleva "52 en Galicia".
Bienvenido fue uno más en la expedición formada por 14 autobuses. En su caso, todavía está buscando cómo acudir al duelo: "Vengo sin entrada. Estoy esperando a un amigo, a ver si ha conseguido alguna".
La alternativa para los aficionados del Deportivo
So muchos los que no podrán entrar en Zorrilla este domingo. Bienvenido se lo toma con buen humor y filosofía: "Si no, en una cafetería". Será el plan elegido por muchos seguidores.
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