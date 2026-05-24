Bil Nsongo, el héroe inesperado para el ascenso

Hace doce meses, cuando Bil Nsongo (Yaundé, Camerún, 2004) recogió sus pertenencias del vestuario de Abegondo al acabar la temporada, nada hacía presagiar que un año después saldría en la foto del ascenso del Deportivo a Primera División y en un lugar central. Ni el propio club coruñés tenía claro si reservarle un hueco en el Fabril de la 2025-2026, en parte por las exigencias económicas de su contratación. Pero finalmente todas las partes cedieron y pusieron voluntad para arreglarlo y quizás en esa serie de gestos se plantó otra de las semillas de la subida de categoría. Dos goles en el Día D. Lo impensable.

Así como un año antes el delantero lucía verde, aunque con potencial, pronto se vio en este ejercicio que era otra esta versión de Bil Nsongo, que progresaba a una velocidad que sus compañeros ni soñaban. No era lo bueno que era, que también, sino dónde estaba un techo que no se le imaginaba. Acabó con doce goles con el filial y eso que no jugó con el equipo de Manuel Pablo en casi toda la segunda vuelta. «Ya me puedo olvidar de él», llegó a bromear el técnico canario en rueda de prensa. Él sabía lo que tenía entre manos y lo valioso que podía ser para los mayores, más con la inconsistencia del grupo formado por Eddahchouri, Mulattieri y Stoichkov.

El primer aviso de que había delantero en el Fabril, más allá del propio día a día de Abegondo, lo vieron los propios seguidores blanquiazules en el encuentro ante el Mallorca en Copa del Rey. Se fajó con defensas de Primera División y mandó al palo el cabezazo que remachó Noé para darle la clasificación al Deportivo. Unos días después, antes de que acabase 2025, estaba estrenándose en Liga en Andorra. Fue el principio de un proceso gradual hasta que se hizo con la titularidad en marzo, a partir del Ceuta-Deportivo (1-2).

Se aferró a la oportunidad y no la soltó. Ese fútbol completo que luce con capacidad para bajar la pelota, para dar continuidad al juego y para buscar los espacios le sentó de maravilla a un equipo huérfano de una referencia. Que el club tampoco hubiese acudido unos meses antes al mercado a por un ariete también le impulsó. Antonio Hidalgo se resistió y, al final, acabó entregándose y declarándose incluso sorprendido de su capacidad para rendir en el fútbol profesional.

Llegaron también los goles, que le colocaron a la altura del resto de delanteros, aunque estuvo menos tiempo disponible para el técnico. Aún le falta la pausa para definir que le darán los años, pero empieza a mostrar también los dientes en esa faceta. Todo este cóctel en un futbolista de 22 años, que le dedica los goles a su madre y que es el orgullo de Ekonou, un barrio de Yaounde en Camerún, donde todos son deportivistas y lucen camisetas de su vecino más ilustre.

El Dépor, a principios de 2026 y de manera paralela, compró otra parte de su pase hasta hacerse con el 85% de sus derechos, porque sabe que ahí tiene un delantero para muchos años. De momento, ya le ha dado un ascenso cuando nadie contaba con él.

Noticias relacionadas

El nuevo ídolo de la grada

"Bil, Bil, Bil, Bil". El cántico se repitió al unísono una y otra vez en la grada del José Zorrilla. También en las calles de Valladolid durante el fin de semana. El camerunés, que ya estampa camisetas con su 32, conquista miradas y, también, hazañas. Tardó diez minutos en cabecear el primer gol para situar al Deportivo a tres pitidos del ascenso. Y, por si la renta era corta, selló una tarde mágica, bañada por la intensa lluvia, con un doblete para aportar la tranquilidad que necesitan las grandes gestas.