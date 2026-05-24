David Mella: "La afición del Deportivo no es de Primera, es de Champions"

Uno de los hombres más felices tras el pitido final que devolvió al Deportivo a Primera División en el José Zorrilla fue David Mella. El canterano, lejos del campo por lesión desde hace unos meses, fue una de las figuras más destacadas en la celebración blanquiazul. Ataviado con un sombrero y una botella de cava, mostró orgulloso su flamante corte de pelo con un emoji de un diablo en la parte trasera de la cabeza. “El psicólogo nos llamaba los diablos a mí y a Yeremay en Primera RFEF y me lo hice para alegrar al equipo en el día a día, porque lo más importante es que la gente esté feliz. El dejar una huella, aunque sea con los pelos, es importante", señaló el futbolista. El canario es, precisamente, su "mejor amigo" en el vestuario coruñés: "Lo quiero muchísimo, también lo hice para motivarlo a él un poco".

Dentro de la euforia, David Mella quiso hacer una pausa para recordar los malos tiempos. "Se me pone la piel de gallina. La mayoría de la gente y jugadores que llevan años aquí comiendo mierda son los que más se lo merecen", señaló el jugador gallego, que confesó que "hacer feliz a tanta gente es lo más bonito del fútbol". Para el 17 blanquiazul, la afición del Dépor "no es de Primera, es de Champions" y considera que ahora deben "disfrutarlo y celebrarlo"

Deseando volver

Mientras el deportivismo celebra, David Mella trabaja para poder volver al césped lo antes posible y disfrutar del fútbol en la máxima categoría. "La lesión fue un palo. Con el paso de las semanas sentí un gran alivio, porque no aguantaba el dolor en las plantas de los pies, pero llega un momento que necesitas tocar un balón de fútbol. Estoy trabajando con los fisios y los readaptadores para volver lo antes posible", aseguró.