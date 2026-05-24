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El Deportivo no camina solo en Valladolid: miles de aficionados tiñen de blanco y azul el recorrido hasta el José Zorrilla

Con cánticos, bufandas y camisetas, la afición del Dépor protagoniza un emotivo corteo de la plaza Marcos Fernández hasta el estadio

La afición blanquiazul acompaña al Deportivo por las calles de Valladolid

La afición blanquiazul acompaña al Deportivo por las calles de Valladolid

Xane Silveira

Sara Gallego

A Coruña

El deportivismo presume habitualmente de que el camino a su estadio, Riazor, es el más bonito del mundo. A lo largo del Paseo Marítimo, la multitud blanquiazul es un clásico de las grandes citas del equipo. Pero el regreso a Primera División se juega a más de 400 kilómetros de distancia, en el José Zorrilla de Valladolid, y la marea blanquiazul ha trasladado su pasión a las calles vallisoletanas. Miles de seguidores, de A Coruña, España y otros puntos del planeta, incluso, tiñeron el barrio de Parquesol de blanco y azul. Al son de cánticos como «vamos campeón», «que sí, joder, que vamos a ascender» o «dale Dé», entre muchos otros, el tsunami coruñés recorrió los casi dos kilómetros que separaban la plaza Marcos Fernández, el punto de encuentro de la afición visitante, del terreno de juego en el que el equipo competirá por regresar a la élite.

El corteo reunió a deportivistas con y sin entrada y, de camino, sumó adeptos en cada rincón que transitó. Incluso obligó a parar el tráfico de manera puntual en algunas zonas. Entre bengalas, bufandas, banderas y, sobre todo, camisetas del Deportivo, la masa social conquistó Valladolid en el primer paso hacia el Olimpo. Ahora, le toca a los jugadores corresponder en el césped (18.30 horas).

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La afición deportivista en Valladolid

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