Discreta vigilancia policial a los aficionados del Deportivo en Valladolid
Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Valladolid cierran al tráfico uno de las calles que dan a la plaza donde se concentran los seguidores blanquiazules
Cientos de aficionados del Deportivo se concentran desde mediodía en la plaza Marcos Fernández del barrio de Parquesol. A las doce comenzaron a llegar los buses fletados desde A Coruña, pero desde primera hora del día ya había vigilancia policial en el entorno, con efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Valladolid, que mantienen una discreta presencia, sin llegar a intervenir hasta el momento, dentro del despliegue especial de la Subdelegación del Gobierno ante un partido declarado de alto riesgo.
Los agentes nacionales y locales se sitúan a ambos lados de la plaza, con una de las calles cortadas al tráfico, pero permiten el movimiento sin restricciones a la afición deportivista por toda la zona. Su única intervención destacada por ahora ha sido el registro de riñoneras a un grupo reducido de aficionados.
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