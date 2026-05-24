Escudero: "El Dépor vuelve a estar donde se merece"

Sergio Escudero ha vivido noches emblemáticas durante su carrera. Por eso, su poso al finalizar el partido ante el Valladolid da más valor a la gesta que logró el Deportivo en Pucela, la casa del carrilero vallisoletano. "Después de todo lo que hemos sufrido, peleado y sangrado, el club se lo merecía. Y la afición, también. La que se quedó fuera y la que está en A Coruña", reconoció el veterano lateral blanquiazul.

"El Dépor vuelve a estar donde se merece", sintetizó Escudero aún sobre el verde del José Zorrilla. Él sabe que el camino no ha sido ni fácil ni asequible. "Esta es una categoría cada vez más complicada, con muchos equipos de primer nivel. Eso da más mérito a lo que hemos hecho este año", reflexionó el carrilero pucelano. Después de levantar títulos europeos con el Sevilla, ahora suma a su palmarés un ascenso que hace rugir a toda A Coruña.