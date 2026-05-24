Éxtasis en Cuatro Caminos tras el ascenso del Deportivo a Primera: "¡A Coruña entera se va de borrachera!"

Ni la lluvia ni los truenos que amenazaban con caer sobre A Coruña fueron capaces de empañar un día histórico para el deportivismo. Nadie quería perderse la fiesta del regreso a Primera División, y el entorno de la fuente de Cuatro Caminos, epicentro de celebración de las grandes gestas blanquiazules, comenzó a abarrotarse pocos minutos después del pitido final en Pucela. Algunos aficionados, los más previsores, habían optado ya por seguir el partido contra el Valladolid en algún bar de la zona, como Juan Manuel, coruñés y “del Dépor de toda la vida”, quien abriéndose paso hacia la valla que perimetraba la fuente, solo acertaba a decir: “¡Estamos en Primera, joder! ¡En Primera! Aún no me lo creo”.

A escasos metros, una marabunta de jóvenes con camisetas del club daban botes y agitaban sus bufandas mientras coreaban el nombre de Bil Nsongo, el héroe que selló, con su doblete, la ansiada vuelta del equipo a la categoría de oro del fútbol profesional. Junto a ellos, Daniela, cullerdense, trataba de hacerle una videollamada a su hermana para que viese “el ambientazo” que había en la plaza. “Después del empate contra el Málaga en Riazor, le dije que este año íbamos a ascender. ¡Estaba segurísima!”, celebraba.

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Decenas de aficionados habían tomado ya entonces la fuente, bengala en mano, al grito de "¡A Coruña entera se va de borrachera!" y "¡El Dépor es de Primera! ¡Eeees deee primeeeraaa!".

Entre la euforia y la emoción, Alba y Emilio, coruñeses, recordaban una de las noches más felices del deportivismo, la de la conquista de la Copa del Rey, frente al Real Madrid y sobre el césped del Santiago Bernabeu, el 6 de marzo de 2002. “El día que ganamos la Copa del ‘Centenariazo’ estaba estudiando en Santiago y me vine en el último tren directo para Cuatro Caminos. Anda que no se lo tengo contaba a mi hijo, y hoy estoy aquí, con él, celebrando el ascenso a Primera”, apuntaba él, con el niño a hombros, entusiasmado.

El deportivismo toma Cuatro Caminos para celebrar el ascenso. / Casteleiro

Con la misma nostalgia rememoraba aquella noche del 'Centenariazo' Carlos, acompañado, "esta vez", de su pareja, Raquel, y de sus dos niños, Marcos y Matías: "Somos de O Vicedo y vinimos desde allí para ver aquí el partido. No nos lo queríamos perder. ¡Es histórico!".

"Hace ocho años que no estamos en Primera. ¡Es un día súper grande para A Coruña!", celebraba Jorge, acompañado de su madre, Maricarmen, "coruñeses pero residentes en Burela". "Vinimos desde allí. ¡Por el Dépor hacemos lo que sea!", aseguraba él, a lo que Maricarmen, "ya algo afónica", añadía: "Vimos el partido en este bar de aquí al lado, ya con la previsión de acercarnos a la fuente. Yo vine ya alguna vez a Cuatro Caminos a celebrar, pero hace muchísimo tiempo, cuando aún estaban Bebeto y toda esta gente, y venían por nuestro barrio, As Lagoas, las hormigoneras pintadas de blanco y azul. Desde ese momento, no he vivido otra como esta de hoy, ¡que lo supera cantidad!".

El deportivismo toma Cuatro Caminos para celebrar el ascenso. / Casteleiro

"El Dépor es un equipo que tiene que estar en Primera División siempre", añadía su hijo: "Su gente... Tú ves todo lo que hay aquí... ¡Esto no lo vives en otro sitio! Es precioso vivir todo esto".

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Como si de una peregrinación se tratase, hileras de devotos deportivistas serpenteaban por las calles que dan acceso a Cuatro Caminos entre cánticos, abrazos, felicitaciones y lágrimas. “Es una de las mejores noches de mi vida”, sentenciaba Andrés, mirada en alto, junto al cruce de la avenida de Oza. Grupos de todas las edades, parejas, pandillas de amigos y familias enteras continuaban tomando la plaza para poner el broche de oro a una jornada histórica. La hinchada que nunca se rinde por fin se llevó su merecida recompensa.