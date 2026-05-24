Deportivo
Fernando Soriano: "Sabíamos que había que hacer las cosas muy bien para ascender directo, pero tuvimos paciencia"
El aragonés resaltó el "grupo humano" que trabaja en el día a día de Abegondo: "Es lo más bonito que tenemos y en lo que pienso en estos momentos"
De Primera RFEF a Primera División. Ese ha sido el recorrido de Fernando Soriano, el arquitecto de los dos últimos ascensos del Deportivo, desde su llegada a los despachos de A Coruña. "Ha sido un gran sufrimiento durante todo el año, un gran trabajo, y espero que ahora lo celebremos durante muchos días", afirmó el director de fútbol de la entidad blanquiazul. "Íbamos paso a paso, sabíamos que la categoría es muy larga y que hay que hacer las cosas muy bien para ascender directo. Los jugadores tuvieron paciencia en los momentos difíciles y la afición no ha dejado de animar cuando han venido los momentos complicados", añadió Soriano.
Para el responsable de la planificación de la plantilla deportivista, ahora es "momento de disfrutar y celebrar el ascenso con la gente", pero ha querido resaltar el "grupo humano" que hay dentro del club. "No solo son los jugadores, también el staff y los trabajadores de los diferentes departamentos del club. El día a día es bonito y eso es en lo que más pienso ahora mismo", confesó.
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