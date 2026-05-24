Germán Parreño: "Dicen que quien algo quiere, algo le cuesta y a nosotros nos ha costado mucho, pero lo hemos querido aún más"

"Esto es emoción, es adrenalina, es una locura... Una auténtica barbaridad". Germán Parreño apenas podía hablar al término del Valladolid-Deportivo en el José Zorrilla. Emocionado, sacó fuerzas para acordarse de su mujer y sus hijos, que no pudieron acompañarle en el partido decisivo por el ascenso. "Pienso en como ha sumado la gente desde la sombra, como nos han acompañado, como han trabajado… Los que están el foco y los que no, va por todos ellos", indicó el portero deportivista.

A nivel personal, el portero del Dépor le dedicó el ascenso a Javi García, su "ídolo": "Él me enseñó a vivir esto con pasión. A trabajar y trabajar desde el lugar que toque. Decía que quien algo quiere algo le cuesta y nos ha costado mucho, pero es que lo que hemos querido todavía más".