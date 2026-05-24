Ya hay cita para la celebración del ascenso del Deportivo en María Pita: este es el horario
Los jugadores del Dépor saludarán a los aficionados desde el balcón del Palacio Municipal
A Coruña
Tras años de travesía por Segunda y Primera RFEF, el Deportivo de A Coruña acaba de sellar el ascenso matemático a Primera División con una victoria en Valladolid con doblete de Bil Nsongo. Las calles de la ciudad ya hierven con la celebración, y este lunes la fiesta tomará el núcleo simbólico de A Coruña, la plaza de María Pita, a las 19.00 horas.
Los jugadores serán recibidos en el Palacio Municipal de María Pita y saldrán al balcón a saludar a la afición, como ocurrió con el ascenso del Dépor Abanca o al Deportivo hace dos años a Segunda.
- La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
- Valladolid-Deportivo: La afición late en Abegondo para despedir a los jugadores camino del partido por el ascenso a Primera
- El Liceo saca las garras para certificar su presencia en las semifinales del 'play off'
- Una escapada dulce a 20 minutos de A Coruña: la terraza de Carral con repostería artesana y pan 'de lujo' que conquista la comarca
- Real Valladolid - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 41 de LaLiga Hypermotion
- Bastiagueiro y Santa Cruz, el yin y el yang de las playas de Oleiros
- Las cuentas del Deportivo para ascender en Valladolid: todas las combinaciones que valen para subir a Primera
- Así es el mural de A Falperra en A Coruña que empuja al Deportivo hacia el ascenso: 'Voltaremos