Ya hay cita para la celebración del ascenso del Deportivo en María Pita: este es el horario

Tras años de travesía por Segunda y Primera RFEF, el Deportivo de A Coruña acaba de sellar el ascenso matemático a Primera División con una victoria en Valladolid con doblete de Bil Nsongo. Las calles de la ciudad ya hierven con la celebración, y este lunes la fiesta tomará el núcleo simbólico de A Coruña, la plaza de María Pita, a las 19.00 horas.

Los jugadores serán recibidos en el Palacio Municipal de María Pita y saldrán al balcón a saludar a la afición, como ocurrió con el ascenso del Dépor Abanca o al Deportivo hace dos años a Segunda.