Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retrasos en las sendas litorales25 años de Inditex en BolsaEntrevista a RikiLas cuentas del DéporEl 'boom' de los puzzlesControles a los patinetesDerrota del Leyma
instagramlinkedin

Ya hay cita para la celebración del ascenso del Deportivo en María Pita: este es el horario

Los jugadores del Dépor saludarán a los aficionados desde el balcón del Palacio Municipal

Recepción de los jugadores del Deportivo en María Pita por el ascenso en 2024.

Recepción de los jugadores del Deportivo en María Pita por el ascenso en 2024. / Carlos Pardellas

Enrique Carballo

A Coruña

Tras años de travesía por Segunda y Primera RFEF, el Deportivo de A Coruña acaba de sellar el ascenso matemático a Primera División con una victoria en Valladolid con doblete de Bil Nsongo. Las calles de la ciudad ya hierven con la celebración, y este lunes la fiesta tomará el núcleo simbólico de A Coruña, la plaza de María Pita, a las 19.00 horas.

Los jugadores serán recibidos en el Palacio Municipal de María Pita y saldrán al balcón a saludar a la afición, como ocurrió con el ascenso del Dépor Abanca o al Deportivo hace dos años a Segunda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents