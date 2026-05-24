Hidalgo: "Los momentos difíciles fueron importantes para entender el tiempo que el Dépor llevaba fuera de Primera"

Antonio Hidalgo aterrizó hace casi doce meses en el banquillo del Deportivo con la responsabilidad de elevar el techo competitivo del proyecto. Y ha terminado por volar media casa para devolver al conjunto blanquiazul a la máxima categoría. "Los momentos difíciles fueron importantes para entender el tiempo que llevaba el club fuera de Primera. Era un proceso y todos lo entendimos así. Estoy contento por ese cambio. Tuvimos que tomar decisiones, pero salieron bien, que es lo más importante de todo", reflexionó en la sala de prensa del estadio José Zorrilla.

Entre la irrupción de sus jugadores a golpes de "bum, bum, bum", con Giacomo Quagliata descorchando el champán, el técnico de Canovelles se dejó llevar como el líder de un grupo que ha tenido fe en sus instrucciones en los momentos más delicados. Con más calma, reflexionó sobre los altibajos del equipo. "Hubo un momento en el que todo cambió. Creímos todos, del primer al último. He tenido siempre al club detrás de mí, en momentos de máxima dificultad. Las temporadas son largas, hubo picos de forma, pero acabamos de manera sensacional. Estoy contento por estos jugadores, que creyeron en la idea cuando no era fácil hacerlo. Ellos nos han dado el ascenso", razonó.

Hidalgo recordó nada más finalizar el partido a su familia: "tengo a toda mi familia aquí, pero mi abuela no ha podido estar". En su memoria tiene otras experiencias de ascenso. "Tuve la suerte de vivir otros momentos en Tenerife y Málaga, pero como jugador lo vives de forma más individual. Este año, como entrenador, ha sido largo, con presión, conociendo lo que demandaban el club y la ciudad. Los jugadores se han dejado la vida y han creído en mí, eso es lo que más contento me pone", se sinceró.

Ha sido una semana "larguísima" desde que finalizó el duelo ante el Andorra. "Desde el primer día solo quieres que llegue el partido. La semana se hizo larga, pero al ponerte por delante lo ves más cerca. Necesitábamos ganar, lo hemos hecho y conseguimos algo histórico. La ciudad está muy contenta, sabemos el tiempo que llevaba esperando todo esto", simplificó el técnico catalán.

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Antonio Hidalgo no se olvida del factor de una afición que nunca falló. "La gente nos acompañó desde la llegada al hotel, desde la salida de Abegondo, había mucha ilusión. A los que nos acompañan, que tengan cuidado a la vuelta para celebrarlo todos juntos. Estoy contento por ellos porque han sido meses duros, pero también bonitos. Se ve el apoyo de la gente en los días de partido, pero también cuando paseo por la ciudad. Eso es lo que te hace seguir creyendo y empujando", reconoció Antonio Hidalgo, que ya cuenta los minutos para regresar a A Coruña para vivir en comunidad con todo el deportivismo la fiesta del ascenso a Primera División. Esa a la que el Dépor regresa después de ocho largos años.