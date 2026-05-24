Inés Rey: "Había muchas ganas de ver al Deportivo en Primera División, es normal que A Coruña esté desbordada"

"Hemos ido de sufrimiento en sufrimiento hasta esta victoria final. Valladolid ha sido una sucursal de A Coruña, con todo el mundo contento y feliz". La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, habló en la Radio Coruña justo al término del Valladolid-Deportivo que ha devuelto al cuadro blanquiazul a Primera División. Rey, que se desplazó para estar presente en el José Zorrilla, cree que "han sido más de 6.000 deportivistas" en Pucela, pese a que desconocía los datos oficiales. "Los he pedido, pero aún no he podido verlos", aseguró.

Aún con la distancia, la regidora municipal era consciente del estado de A Coruña. "Está todo lleno, desde Cuatro Caminos a la Fan Zone. Había muchas ganas de celebrar y ver a nuestro equipo en Primera, es normal que la gente quiera celebrarlo y que esté la ciudad desbordada", indicó.

La Diputación también felicita al Dépor

"Si uno mira hacia las ventanas de los edificios de toda Galicia, están llenas de banderas blanquiazules", reflexionó el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. "Ha habido mucha rabia contenida, muchas lágrimas, muchos kilómetros hechos para seguir al equipo. Se notaba muchísima ilusión. El Dépor es el gran buque del deporte en la provincia de A Coruña y en Galicia", resaltó.