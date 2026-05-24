Javier, seguidor del Dépor en Pucela: "Llevamos ocho años esperando este momento"

El deportivismo tiñe las calles de Valladolid de blanquiazul. Invasión total en las calles y, más concretamente, en la plaza Marcos Fernández, en Parquesol, punto de reunión de la hinchada y lugar en el que desde las 12.00 empezaron a desembarcar los autobuses. Llegan desde todas partes, como es el caso de Javier, que acude desde Lugo, con la peña Lucus Augusti.

"Tenemos que ganar sí os í, llevamos ocho años esperando ese momento. Llevo sin dormir toda la semana", explica Javier poco después de haber bajado del autobús, rodeado de seguidores blanquiazules. "Soy de A Coruña, pero desde los 25 hasta los 56 en Lugo. Encantados de la vida. Uno siempre tiene nerviosismos", añade.

Los mejores y peores momentos con el Deportivo

"El mejor fue el día de la Liga, y el día que ganamos el Centenariazo, que fue lo máximo. El Centeneriazo. Y ganar la liga. Ganar hoy sería impresionante", explica sobre sus recuerdos de blanquiazul.

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También hubo malos tiempos: "El día más triste de mi vida fue el 83 con el Rayo Vallecano. Nos jugábamos el ascenso y no subimos. Para mí fue el día más desgraciado del Dépor. Tenía 13 años".