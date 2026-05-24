José Ángel: "Cuando subimos contra el Barça B dimos un paso, pero había que seguir para devolver al Dépor a donde debía estar"

José Ángel no disputó ni un minuto en el partido del ascenso del Deportivo contra el Valladolid. Sin embargo, pocos jugadores en el club son conscientes del peso que tiene la gesta que ha conseguido el conjunto blanquiazul en Pucela. "No hay palabras para describir esto. Ha sido difícil, muy duro. Cuando subimos contra el Barça B hace dos años dije que habíamos dado un paso, pero esto seguía para devolver al Deportivo a donde debía estar", recordó el mediocentro andaluz.

Rememoró la fiesta del retorno al fútbol profesional y profetizó, en cierta medida, el ascenso, de nuevo, a la máxima categoría. Lo hizo, cree uno de los capitanes del Dépor, con tintes heroicos. "Es muy grande lo que hemos conseguido. Lo hemos peleado todo el año y nos lo merecemos", añadió. Mezcló sus emociones hacia sus compañeros con la conexión que siente, también, hacia la afición: "les quiero".