Los jugadores llegan ya esta madrugada a A Coruña para celebrar el ascenso con el deportivismo

Hubo fiesta en Valladolid y habrá fiesta en Riazor. Los jugadores ponen en breve rumbo a A Coruña para celebrar el tan ansiado ascenso tras ocho años de purgatorio en el que la gente nunca abandonó al equipo. La noche en A Coruña promete ser larga y la mañana de mañana, para quien tenga que trabajar, todavía más.

Según las redes sociales del club, la llegada de los jugadores está prevista para las dos y media de la madrugada. Se subirán al palco de la FanZone que ha organizado el Deportivo en la explanada de Riazor. Para amenizar la espera, además de la zona de hostelería y gastronómica, habrá música a cargo de dj como Tony Seijas, Adrian Le Freak y Ayman.