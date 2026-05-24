Las lágrimas de un padre y su hijo con el ascenso del Deportivo: "Nos acordamos de los que no están"

El pitido final que otorgó el ascenso del Deportivo a Primera División hizo saltar la euforia y también muchas lágrimas entre los aficionados blanquiazules, esparcidos en millares en Zorrilla. Entre el público, Quique y Miguel Rial, padre e hijo, representando a la "cuarta generación" de seguidores.

"Estoy muy emocionado, no me lo creo. La primera vez que lo veo en Primera que yo recuerde", explicó el menor, de 18 años. La última vez del club en la élite, apenas era un alumno de Primaria. A su lado, su padre le abrazaba y lloraba. En el recuerdo del mayor, un seguidor que lleva "50 años de socio", estaba su padre.

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"Se nos fue hace poco, hace dos años. Mi padre era deportivista a morir", explicó entre lágrimas de emoción Quique, el padre. "Lo seguimos por toda España. Estamos emocionados, nos acordamos de los que no están".