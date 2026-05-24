Fútbol | Deportivo
Mario Soriano: "Les he dicho a todos que no importa la luz roja ni la amarilla, ahora toca disfrutar"
"Sin los deportivistas, que son quienes nos han apoyado, el Dépor no hubiese vuelto así a Primera", reconoce el mediapunta madrileño.
Mario Soriano metió esta temporada algunos de los goles más importantes para allanar el camino del Deportivo hacia Primera División. Entre ellos, el que valió el inicio de la remontada ante el Andorra. El madrileño, que llegó al club hace ya un lustro, sabe bien lo que ha costado devolver al equipo a la máxima categoría y de quién es la responsabilidad de esta gesta. Los deportivistas son quienes nos han estado apoyando. Si ellos no hubiésemos vuelto así. El Dépor se merece estar en Primera", reflexionó en el césped del José Zorrilla al finalizar el encuentro contra el Real Valladolid.
"Ha sido un año duro, pero mereció la pena después de todo. Toca disfrutar y vivir el momento", sintetizó Soriano. El mediapunta, consagrado ya como un titiritero al que se le queda pequeña la Segunda División, agradeció también la confianza depositada en él. "Muchas gracias al mister y al cuerpo técnico. Les he devuelto la confianza que han depositado en mí. Hay que seguir e ir a por más", apuntó con ambición, ante lo que está por venir para el conjunto blanquiazul en la máxima categoría el próximo curso.
El madrileño también tuvo tiempo para el humor. "Ya les he dicho a todos que no importa la luz roja ni la amarilla, ahora toca disfrutar. A vivir el momento, que esto es una locura", concluyó Mario Soriano entre carcajadas.
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