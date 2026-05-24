Massimo Benassi: "El Deportivo siempre ha sido de Primera, pero ahora ya es oficial"

“El Dépor siempre ha sido de Primera, pero ahora lo somos oficialmente y es una alegría tremenda”. El consejero delegado del Deportivo, Massimo Benassi, estaba "sin palabras" para definir la victoria en Valladolid y el regreso del club blanquiazul a Primera División. “Ha sido una locura, con más de 6.000 personas aquí. Hemos visto algunas imágenes de como está A Coruña y es una alegría tremenda, sobre todo por los niños y niñas que no han vivido ningún gran triunfo en los últimos años”, apuntó el consejero italiano.

Benassi dio la enhorabuena a Antonio Hidalgo y la plantilla, porque han "sufrido mucho" y ahora "deben disfrutar", pero también tuvo palabras para el presidente, Juan Carlos Escotet. "Ver al presi con esa ilusión, después de lo que ha hecho por el club en tres años es tremendo. Darle las gracias, porque si el club ahora está como está y tiene la estructura que tiene, es gracias a él y a su familia. A nosotros solo nos queda trabajar más para que el Dépor siga estando lo más alto posible”, afirmó.

También se acordó de Bil Nsongo, protagonista con dos tantos en el José Zorrilla. "Creo que estaba escrito. Antes del partido le he dicho a su agente que sería la hostia que pudiéramos ascender con gol de Bil y ha metido dos. Ver a Samu y a Noé, que no han jugado, pero lo celebraron con la afición es lo que queremos transmitir, que somos una familia", comentó el italiano.

Vistas a Primera

El futuro a corto plazo pasa por "disfrutar" y "celebrar". "Miramos hacia delante. Cuando subimos a Segunda dijimos que empezaba otra historia y ahora que hemos vuelto a Primera seguiremos trabajando con humildad", señaló el consejero, que admite que si el equipo ha vuelto a la máxima categoría es porque "algo se ha hecho bien".

En el seno del Deportivo, saben que el primer año en la élite no será sencillo. "La temporada que viene va a ser muy difícil y lo sabemos, pero también lo fue la pasada en la vuelta a Segunda y la Primera RFEF. Queremos crecer y lo vamos a hacer. Ahora tenemos que disfrutar y luego ya planificaremos", concluyó Benassi.