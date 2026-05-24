Fútbol | Deportivo
Miguel Loureiro: "Las cosas bonitas siempre cuestan"
"Disfrutamos una barbaridad. Gracias a los aficionados que vinieron a Valladolid y a los que están en la fan zone", señala con euforia el zaguero de Cerceda
Tan escueto como eufórico, Miguel Loureiro celebró con la piel de gallina el ascenso del Deportivo a Primera División. El cercedense siguió el verano pasado los pasos de su maestro, Antonio Hidalgo, para emprender el camino de regreso desde Huesca hasta A Coruña con la ilusión de vivir una fiesta que, sí o sí, celebraría de todas formas como aficionado. Pero, además, lo hizo en el verde del José Zorrilla como uno de los pilares del conjunto herculino. "Las cosas bonitas siempre cuestan. Ha sido una locura ver el apoyo de la gente. Estamos felices y contentos. Vamos a celebrarlo. Tanto la ciudad como nosotros necesitábamos esto".
El jugador cercedense no dejó de asombrarse por la cantidad de deportivistas que hicieron kilómetros para arroparles antes, durante y después del partido decisivo contra el Real Valladolid. "Es increíble ver a toda esta gente, a nuestras familias. Vinieron deportivistas de todos sitios, además de los que están en A Coruña. Disfrutamos una barbaridad. Gracias a los que vinieron y a los que están en la fan zone", comentó Loureiro sobre el césped del José Zorrilla, antes de escapar de los micrófonos para unirse a la fiesta con el resto de sus compañeros.
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