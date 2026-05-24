La plaza de un presidente del Valladolid para recibir a la afición del Deportivo

La plaza Marcos Fernández, en Valladolid, queda desde hoy ligada a la historia del Deportivo. Aquí se concentra la afición blanquiazul por indicación de las fuerzas de seguridad hasta que, a las 17.00 horas, salgan en dirección al estadio José Zorrilla. Más de cinco horas para los primeros en llegar a un espacio que lleva el nombre del empresario que, como promotor, creó este barrio de Parquesol y que llegó a presidir el Valladolid, rival hoy del Dépor.

La plaza, de planta rectangular y rodeada de edificios de viviendas, está presidida por un busto de Marcos Fernández sobre un alto pedestal. A su alrededor, cientos de aficionados, que se espera que crezcan a miles con el paso de las horas, corean cánticos y lemas clásicos blanquiazules en un ambiente de fiesta y sin incidentes, con la complicidad de la hostelería de la plaza.

El Valladolid define en su web a Marcos Fernández, fallecido el 9 de enero de 1998, como "una referencia" para un club "en aviso de zozobra" cuando se puso a su frente, en 1992. Marcos Fernández comandó a una veintena de empresarios que respondieron a la llamada del entonces alcalde de la ciudad, Tomás Rodríguez Bolaños, para salvar al club y encaminarle a su conversión en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). "Es imposible desligar el barrio [de Parquesol] de su creador -escribe el Valladolid en su web-, y a la vez a ambos del Real Valladolid gracias a la ubicación del Nuevo Estadio José Zorrilla, inaugurado en 1982. Marcos Fernández fue el 'padre' del actual barrio", indica el club.