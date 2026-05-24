Fútbol | Deportivo
Valladolid-Deportivo: Este es el posible once de Antonio Hidalgo en la jornada 41 de LaLiga Hypermotion
David Mella, única baja para el partido en Pucela | Lucas Noubi regresa tras cumplir su sanción por acumulación de amarillas
El Deportivo afronta este domingo (18.30 horas) en el Nuevo José Zorrilla de Valladolid la primera final para sellar el ascenso directo a Primera División después de ocho años lejos de la máxima categoría. El conjunto blanquiazul depende de sí mismo, le basta con un triunfo ante los pucelanos, que ya no se juegan nada, para conseguir el objetivo anhelado por el equipo y por una afición entregada. En el verde, Antonio Hidalgo pone sentimiento, pero también cabeza fría para templar los nervios antes de un encuentro trascendental. David Mella es la única baja para el técnico de Canovelles, que tendrá que hilar fino en su planteamiento y, si no, confiar en las buenas cifras que aportan sus recambios desde el banquillo.
El entrenador catalán afronta una nueva jornada, la penúltima de la liga, con la duda de si repetir el once inicial de la semana pasada o volver a hacer alguna modificación. No utiliza la misma estrategia dos duelos consecutivos desde noviembre, siempre condicionado por lesiones, sanciones o cambios tácticos. En esta ocasión, recupera a Lucas Noubi, que cumplió su ciclo de tarjetas amarillas en el último encuentro, frente al Andorra. También podrá contar con Mario Soriano o Riki Rodríguez. Ambos acabaron el encuentro en Riazor con molestias, pero se recuperaron y entrenaron con normalidad a lo largo de la semana en la ciudad deportiva de Abegondo.
De atrás hacia delante
En la portería, Antonio Hidalgo no tiene dudas. Álvaro Ferllo apunta a ejercer un día más como portero titular. Así lo ha hecho desde que aterrizó en el mercado de enero y así apunta a hacerlo una jornada más como máximo responsable de las redes herculinas. Justo por delante, en la línea de defensas, tiene el técnico de Canovelles su primera disyuntiva.
Los laterales parecen decididos, con Ximo Navarro en la derecha y Giacomo Quagliata, que aguanta al borde de cumplir su segundo ciclo de amarillas, en la izquierda. En el eje, le duda está en quién será el acompañante de Miguel Loureiro. Arnau Comas regresó a la titularidad ante el Andorra, pero al volver Lucas Noubi, el belga podría entrar en los planes desde el inicio.
Centro del campo y delantera
Tuvo dudas Antonio Hidalgo en el último tercio de liga sobre la forma de configurar su centro del campo, pero parece haberlas resuelto en los últimos compromisos. Diego Villares, capitán, y Mario Soriano, la brújula que todo lo guía en este Dépor, apuntan a compartir un partido más un doble pivote que debe funcionar como un engranaje perfecto para organizar las ideas del equipo entre el ataque y la defensa. El madrileño, acostumbrado ya a esa posición más lejos del área, sabe lo clave que es su labor y su aportación, incluso, en labores ofensivas con su disparo desde lejos.
Por las bandas, Altimira sigue estabilizado como el puñal favorito de Hidalgo en el costado derecho y Yeremay es indiscutible en la izquierda. El canario está ante una gran oportunidad de liderar al Deportivo en un duelo clave para regresar a la máxima categoría por la puerta grande. Por el centro, en la mediapunta, Luismi Cruz aparece en las últimas semanas como el alma libre que debe encajar para darle sentido a todo el frente ofensivo.
En la punta de lanza, Bil Nsongo se ha ganado con esfuerzo y resultados su condición de delantero predilecto de Hidalgo. El camerunés peinó un balón ante el Andorra que valió para asistir a Eddahchouri. El neerlandés, Mulattieri o Stoichkov apuntan a partir desde el banquillo, pero saben que sus minutos y sus disparos pueden valer el doble, y decantar un posible ascenso, en los minutos que puedan tener como revulsivos.
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