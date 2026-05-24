Villares: "Para mí es un sueño subir con el Dépor a Primera"

"Ahora mismo me cuesta asimilarlo, estoy reventado del propio partido", reconoció Diego Villares al finalizar el partido ante el Valladolid y confirmar que el Deportivo regresa después de ocho años a Primera División. El capitán, con 200 encuentros a sus espaldas con el conjunto blanquiazul, se acordó de su primer partido "en Coruxo, donde perdimos las opciones de ascenso en Segunda B". "Para mí es un sueño subir con el Dépor a Primera", resumió falto de aliento, entre las celebraciones y el cansancio acumulado durante un partido en el que los nervios y la tensión valieron la pena.

El de Vilalba sabe mejor que nadie el infierno por el que ha transitado el club, el equipo y la afición en estos años. "Nos lo merecemos los que llevamos aquí años en los que hemos pasado de todo. La ciudad se merecía esta alegría", resaltó con euforia.

Sabe bien Villares que el éxito costó. "La segunda categoría es de las más difíciles de Europa, 42 jornadas dan para mucho. Hemos sabido llegar vivos hasta el final, en puestos de privilegio, y lo hemos logrado", resumió el centrocampista blanquiazul. Se acordó de toda su familia en un momento tan especial. "Han estado en las malas desde que debuté en A Coruña", resaltó.

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"Me he acordado de toda esa gente, que sigue detrás del escudo, que es lo más importante que tenemos. Gracias por todo, por cómo nos han acompañado este año y en los anteriores. Igual no estuvimos al nivel en muchas ocasiones, pero la gente siempre estuvo a nuestro lado", insistió Diego Villares.