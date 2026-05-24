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Yeremay Hernández: "Elegí quedarme en el Deportivo, con mi gente, y no me equivoqué; he cumplido un sueño"

El futbolista canario aseguró que "la ciudad y el club se merecían" es ascenso a Primera División y se acordó del personal de Abegondo: "Esto va para los que están cada día al pie del cañón"

Yeremay conduce la pelota en el duelo ante el Valladolid.

Yeremay conduce la pelota en el duelo ante el Valladolid. / Fernando Fernandez

Sara Gallego

A Coruña

"La ciudad y el Dépor se lo merecían. Estoy orgulloso de mis compañeros y de toda la gente de Abegondo que hace que los días sean más fáciles, pasamos muchas horas juntos y esto es para ellos, para los que están al pie del cañón". Esas fueron las palabras de Yeremay Hernández tras el ascenso del Deportivo a Primera División. El astro canario, uno de los jugadores insignia de la plantilla, se mostró emocionado y contento, a partes iguales, tras haber logrado el objetivo. "Cuando yo llegué al Dépor, estaba en Primera y desde que llegué todo fue mal. Desde que estoy en el primer equipo, todo fue bien. Ha sido muy duro, pero a la vez muy bonito", indicó el 10.

Yeremay pudo salir en verano, pero prefirió permanecer en A Coruña para devolver al club blanquiazul a la élite. "Mi madre me decía hoy que los sueños, cuando crees y corres detrás de ellos, se cumplen. Hoy he tenido la suerte de que he cumplido uno y estoy en paz con eso. Son decisiones muy complicadas, elegí quedarme en mi casa y con mi gente, con mis compañeros y no me equivoqué", concluyó.

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