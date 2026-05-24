Deportivo
Yeremay Hernández: "Elegí quedarme en el Deportivo, con mi gente, y no me equivoqué; he cumplido un sueño"
El futbolista canario aseguró que "la ciudad y el club se merecían" es ascenso a Primera División y se acordó del personal de Abegondo: "Esto va para los que están cada día al pie del cañón"
"La ciudad y el Dépor se lo merecían. Estoy orgulloso de mis compañeros y de toda la gente de Abegondo que hace que los días sean más fáciles, pasamos muchas horas juntos y esto es para ellos, para los que están al pie del cañón". Esas fueron las palabras de Yeremay Hernández tras el ascenso del Deportivo a Primera División. El astro canario, uno de los jugadores insignia de la plantilla, se mostró emocionado y contento, a partes iguales, tras haber logrado el objetivo. "Cuando yo llegué al Dépor, estaba en Primera y desde que llegué todo fue mal. Desde que estoy en el primer equipo, todo fue bien. Ha sido muy duro, pero a la vez muy bonito", indicó el 10.
Yeremay pudo salir en verano, pero prefirió permanecer en A Coruña para devolver al club blanquiazul a la élite. "Mi madre me decía hoy que los sueños, cuando crees y corres detrás de ellos, se cumplen. Hoy he tenido la suerte de que he cumplido uno y estoy en paz con eso. Son decisiones muy complicadas, elegí quedarme en mi casa y con mi gente, con mis compañeros y no me equivoqué", concluyó.
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