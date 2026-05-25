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Del barro al cielo

Adiós a ocho años en el purgatorio: Del Camp Nou a O Vao, viaje de ida y vuelta

Regresa a Primera tras una etapa en la que pasó cuatro años fuera del fútbol profesional

El cabezazo de Pablo Marí, el brote del Fuenlabrada, los ‘play off’ ante Albacete y Castellón...

Mella y Yeremay, en el partido ante el Cádiz de la 24-25.

Mella y Yeremay, en el partido ante el Cádiz de la 24-25. / Casteleiro

Alberto Rivera

A Coruña

Para todos los nacidos entre finales de los 80 y comienzos de los 90, los que ahora están en la treintena, ver al Deportivo en grandes escenarios era lo habitual durante nuestra etapa de crecimiento. Las conversaciones en el patio del colegio eran para debatir si jugar con Djalminha o Valerón, y también para analizar a rivales como el Manchester, la Juventus o el Bayern de Múnich.

Pero para los que han nacido después de 2010, la realidad con la que se han criado ya es otra bien distinta. El Dépor pasó en unos años de jugar en los grandes escenarios europeos, de ganar títulos o de protagonizar gestas en lugares ahora soñados a hacerlo en campos con una sola grada, con la cámara de televisión a ras de campo o donde los jugadores que tenía enfrente cobraban sueldos que no le permitirían vivir del fútbol.

Derrota del Deportivo ante el Barcelona en 2018 que certificaba el descenso a Segunda División.

Derrota del Deportivo ante el Barcelona en 2018 que certificaba el descenso a Segunda División. / VICTOR ECHAVE

En 2018 el Deportivo se despedía de la Primera División, como había hecho dos veces más en la misma década, con la esperanza de regresar pronto. El equipo blanquiazul volvía a ser ese ascensor de los años 60 y 70 y pretendía que ese nuevo paso por la Segunda División fuese rápido.

Carlos Fernández lamenta la derrota en Mallorca en 2019.

Carlos Fernández lamenta la derrota en Mallorca en 2019. / Cati Cladera | EFE

Sin embargo, el destino tenía preparado para 2019 la noche de San Xoán más triste jamás recordada en A Coruña. Lo que pretendía ser una fiesta, en donde tan sólo había que mantener el 2-0 inicial de la ida ante el Mallorca, acabó siendo la peor pesadilla, aunque un cabezazo de Pablo Marí al filo del pitido final pudo cambiar la historia. Se fue por la línea.

Fernando Vázquez celebra un gol ante el Alcorcón en febrero de 2020.

Fernando Vázquez celebra un gol ante el Alcorcón en febrero de 2020. / SERGIO REYES ROBLEDO / LOF

Tras ese mazazo llegó otra temporada aún peor. Un inicio malo con Anquela, al que siguió otra racha para olvidar con Luis César, terminó en un año con una segunda etapa de Fernando Vázquez que casi torna en milagro, aunque acabó de la peor manera posible y será recordada para siempre por el Fuenlabrote. El Dépor no tuvo la oportunidad de jugar con la presión de las jornadas unificadas y nunca fue resarcido.

El jugador del Fuenlabrada Chico Flores en el Hotel Finisterre.

El jugador del Fuenlabrada Chico Flores en el Hotel Finisterre. / Casteleiro

Comenzaba así la etapa en el barro de la Segunda B (posteriormente Primera RFEF) en una competición diseñada en medio de la crisis del Covid en la que tanto podía acabar en Segunda División como en cualquiera de las tres categorías inferiores. El Deportivo se acostumbraba ahora a que sus rivales fuesen equipos como el Coruxo, el Compostela, el Linares o el Celta B.

Partido ante el Fuenlabrada en el que el Dépor jugó ya descendido.

Partido ante el Fuenlabrada en el que el Dépor jugó ya descendido. / CARLOS PARDELLAS

Durante esa época la afición no solo no dejó solo al Dépor, sino que a cada paso la afluencia tanto a los partidos de Riazor como a los fuera crecía. Se ha dado el caso de algún partido a domicilio con más color visitante que local.

Mackay y Quiles lloran ante la alegría del Albacete en 2022.

Mackay y Quiles lloran ante la alegría del Albacete en 2022. / CARLOS PARDELLAS

Tras un primer año incierto en el que fue la última vez que se denominó Segunda B, llegó la Primera RFEF y el disgusto del play off en casa ante el Albacete.

Lucas Pérez, en su presentación el 3 de enero de 2023.

Lucas Pérez, en su presentación el 3 de enero de 2023. / CARLOS PARDELLAS

En esta etapa, más allá de lo que pasó en el campo, también hubo un factor emocional que insufló fuerzas al deportivismo. En la Nochevieja de 2022 se anunciaba la vuelta de Lucas Pérez, bajando dos categorías desde el Cádiz de Primera para intentar regresar con el equipo de sus amores. Sin embargo, esa temporada tampoco pudo ser la de la vuelta. El Deportivo no destacó en la categoría en un año con Óscar Cano en el banquillo. Rubén de la Barrera llegó a falta de dos jornadas y aseguró el playoff, donde el rival fue el Castellón. El partido de vuelta de esa eliminatoria será recordado muchos años por todo lo que sucedió en él.

Celebración del ascenso a Segunda División en 2024.

La plantilla, con Lucas al frente, tras la derrota ante el Castellón. / Eloy Marti Fonollosa

No fue hasta 2024 cuando el Dépor de la piña logró regresar tras una revolución institucional y la llegada de Fernando Soriano a la dirección deportiva e Imanol Idiakez como entrenador. El 12 de mayo de 2024, precisamente, Lucas anotaba de falta el gol del ascenso ante el Barça B.

Celebración del ascenso a Segunda División en 2024.

Celebración del ascenso a Segunda División en 2024. / Iago Lopez

El de Monelos sería también protagonista de la siguiente temporada, primera de nuevo en Segunda. En el mercado de invierno anunciaba que dejaba el club por diferencias con la directiva. El que era estandarte del equipo, que había regresado al equipo de sus sueños, volvía a marcharse antes de lo previsto.

Esa temporada, de transición, el Deportivo la había comenzado con Idiakez, que fue sustituido por los malos resultados en octubre. Óscar Gilsanz promocionaba desde el Fabril para coger el timón y asegurar con holgura la permanencia en la segunda categoría.

Ya en el verano de 2025 se anunciaba otro cambio en el banquillo. Antonio Hidalgo llegaba del Huesca con la intención de devolver el equipo al primer escalón del fútbol español y así lo ha logrado.

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Eddahchouri celebra su gol ante el Andorra en la 25-26.

Eddahchouri celebra su gol ante el Andorra en la 25-26. / Carlos Pardellas

Atrás quedan muchos años en los que A Coruña miraba de reojo a todo lo que pasaba en la élite y en el que cambió jugar en el Camp Nou o en el Bernabéu por ciudades más pequeñas o contra equipos de barrios. Años en los que el deportivismo nunca ha dejado al equipo solo, sino todo lo contrario, más arropado que nunca.

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