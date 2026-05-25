La «bendición» del Papa León XIV, el último empujón para subir al Deportivo a Primera

El Deportivo dejó el purgatorio de la Segunda División y de la Primera RFEF el pasado domingo y en esa subida purificadora al cielo de Primera División todo ayuda ha sido poca, después de ocho años que le han puesto a prueba como institución. El último gesto fue la «bendición» del Papa León XIV en esa visita protocolaria que realizó al Vaticano una delegación del Deportivo, con motivo del 120º aniversario del club coruñés. Estuvo encabezada por el consejero delegado Massimo Benassi. «No sabemos si fue cosa divina, pero todo empuje es poco. Tenía claro que esa bendición que le dio el Papa al Deportivo nos iba a dar el ascenso, siempre hay que encomendarse», apunta el padre Yeray Fariñas, sacerdote ourensán y confeso deportivista, que en su día le había regalado una camiseta del Deportivo al Papa Francisco, fallecido en 2025.

El padre, seguidor blanquiazul, ya le había hecho llegar la idea al Deportivo el mes de agosto y «en dos horas» tuvo el visto bueno de la entidad coruñesa para que siguiese adelante con sus planes. Cursó la petición en noviembre, fue aprobada y el destino quiso que, dos semanas antes de ese partido crucial en Valladolid, se diese el encuentro.

«Fue muy cercano y amable, muy protocolario también», apunta Fariñas del encuentro de esa delegación deportivista en la que también estaban los jugadores del primer equipo, Michelle Cabral y David Mella, ambos con contratiempos físicos que le hacen ser baja lo que queda de temporada. «Preguntó cuál era el motivo de la visita y le contamos la efeméride. Nos dio ánimos para lo que quedaba (para subir) y la bendición. El Papa posó encantado con la camiseta que le regaló el Dépor, que estaba serigrafiada con su nombre», apunta de un encuentro breve, de uno o dos minutos, ante la avalancha de peticiones que tiene en cada una de sus audiencias un pontífice, alejado quizás de esa familiaridad y cercanía del Papa Francisco, que le había llegado a recordar a Fariñas el encuentro del «Centenariazo» ante el Real Madrid, hace poco más de un año, cuando le hizo llegar en persona una camiseta del Deportivo en una visita personal.

Visita a la tumba de Bergoglio

Fariñas, de hecho, pensó que había que reforzar esa ayuda divina que buscó en las últimas semanas para que el Deportivo consumase el ascenso a Primera División, y por eso se acercó a tener un gesto con el fallecido Papa Francisco: «Tuve un rato libre en Roma, cuando estuve, y me acerque a dejarle unas flores en su tumba, que está en Santa María Maggiore», cuenta el sacerdote, quien tras el partido, se vino el domingo por la noche a A Coruña para estar con los jugadores a su llegada de Valladolid.

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El empujón de las dos últimas máximas autoridades de la Iglesia surtió efecto y, además, la visita de esa delegación del Deportivo le sirvió para estrenar los actos del 120º aniversario, que tendrán entre sus puntos de interés la adecuación del nombre del club al topónimo y un Teresa Herrera especial.