Escotet: "Vamos a por los 80 puntos para ser campeones de Liga, después ya pensaremos en Europa"

El Deportivo está enfrascado en la celebración de su regreso a Primera División. Tras volver del José Zorrilla con tres puntos, la expedición blanquiazul se bajó del autobús en la Fan Zone de Riazor y celebró con la afición el ansiado ascenso hasta altas horas de la madrugada y continuó el festejo con varios actos en la mañana del lunes. Primero, con una visita al espacio Avenida de ABANCA y después con un paso por el Museo de Estrella Galicia.

Continúa la celebración del ascenso: recepción en Abanca y fiesta en MEGA / LOC

Recepción en Abanca

La primera parada de la plantilla y el staff blanquiazul fue en el espacio Avenida de ABANCA. Allí, arropados por el Consejo de Administración encabezado por el presidente, Juan Carlos Escotet, recibieron una sonora ovación de los empleados de la entidad bancaria. El dirigente venezolano ejerció de maestro de ceremonias y se mostró ambicioso de cara al futuro a corto y medio plazo. "Vamos a por los 80 puntos para ser campeones de liga y después ya pensaremos en Europa", bromeó. También hablaron el consejero delegado del club, Massimo Benassi, y el capitán, Diego Villares.

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Fiesta en MEGA

Una vez terminado el primer acto, el Deportivo se subió al autobús para el siguiente compromiso, en el museo de Estrella Galicia. Los futbolistas y el cuerpo técnico, apoyados también en la figura del director de fútbol, Fernando Soriano, brindaron con cerveza por el ascenso y tuvieron una conversación distendida con los miembros de la empresa y los medios de comunicación. David Mella y Diego Villares tomaron la palabra para agradecer e apoyo del patrocinador regalaron una camiseta para el museo y compartieron algunas anécdotas de la celebración off the record.