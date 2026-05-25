El Deportivo inunda María Pita de ilusión: de los nervios de Yeremay a la ovación a Hidalgo

"Pum, pum, pum, pum". Antonio Hidalgo desató al público coruñés que, dos años después, se volvía a congregar en María Pita para celebrar un ascenso. Sin tintes, con las gargantas rascadas tras una dura noche en la que algunos jugadores confesaron dormir apenas una hora, y con la felicidad de quien ha devuelto a toda una ciudad al lugar al que le corresponde. Después de una recepción cariñosa entre la alcaldesa Inés Rey y Juan Carlos Escotet, que tomaron la palabra en el salón de plenos, los jugadores se unieron a la fiesta que se formó fuera, cortada únicamente por la lluvia cuando el micrófono ya se había apagado.

"Voy a ser breve, estas cosas me ponen muy nervioso". Yeremay Hernández, el ídolo del deportivismo, se resistió todo lo que pudo y más. "No, no", cabeceaba. José Ángel, a su lado, le arropaba. Escudero en el campo, cómplice fuera de él. El canario es uno de los grandes baluartes del equipo. Es la figura indiscutible de un Deportivo coral. Y también uno de los más aclamados ante las 15.000 personas que se congregaron en María Pita, según cifras del Concello. Aunque primero costó, terminó siendo un grito unísono: "Yere quédate, Yere quédate, Yere quédate...". Será cosa del futuro. El presente sucedía en el balcón de la casa de todos los coruñeses. "Muchas gracias por el apoyo que nos han dado durante toda la temporada, por todos estos años que llevamos en el barro. Gracias por todo. Os lo merecéis. A mí me pone muy feliz ver a toda esta gente celebrando aquí el ascenso del Dépor". Concluyó su discurso David Mella, el más animado, el que más le insistió: "Forza Dépor".

Los primeros en tomar la palabra fueron Inés Rey y Juan Carlos Escotet. "Un Dépor de Primera para una ciudad de Primera", anunció la alcaldesa, que se mantuvo junto al presidente del club durante toda la ceremonia. No se extendió el presidente, que se dirigió al público y fue ovacionado. Lo agradeció. "Deportivismo, hoy no me toca a mí protagonizar, los protagonistas son el equipo. Gracias por su incondicional apoyo. Es un día del equipo de la ciudad", expresó antes de pasar el testigo". Escotet, tras sus palabras, accedió a la petición y botó con una amplia sonrisa.

Recibimiento institucional al Deportivo en María Pita / Casteleiro

Antonio Hidalgo, ovacionado

"Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo..." ovacionó el público. Sonrió el técnico. Orgulloso. Feliz. Emocionado. "Gente, gracias por el apoyo, por sostenernos, por empujarnos, por sentir con nosotros, disfrutadlo al máximo. Coruñeses, deportivistas, ¡Estamos de vuelta!", gritó el técnico.

Diego Villares tomó el relevo. También hubo un sonoro cariño para el capitán. "Disfruta ahora", le decía Yeremay desde detrás al de Samarugo. "Buenas tardes, deportivistas, estamos de vuelta, el puto Dépor está de vuelta". "Han sido años difíciles para todos. La gente que lo vivimos sabemos todo lo que hay detrás, todo el apoyo. Eso es de agradecer. Muchas gracias y forza Dépor".

El micrófono fue pasando por la mayoría de jugadores. Algunos, más tímidos, intentaban escapar, como Noé, que terminó dejando algunas palabras detrás de los capitanes; o Samu Fernández, que emuló a Cristiano Ronaldo. Se animaron otros ídolos de la grada. Mario Soriano, quien añadió que "sin vosotros" [por la gente] hubiese sido imposible. También David Mella, otro de los favoritos de la grada, en especial de los más pequeños: "Estos se ponen muy melancólicos. Voy a repetir lo que dije hace dos años, y lo que dije hace cinco o seis, que somos el puto Dépor hermano".

"Ver las caras de felicidad desde aquí arriba es una sensación espectacular. Esta imagen no la voy a olvidar en mi vida. Vienen muchas cosas por delante. Viva Galicia y viva A Coruña", añadió Loureiro después de unas palabras de Samuele Mulattieri.

La celebración en el estadio José Zorrilla: El equipo, al terminar el partido / Carlos Pardellas

La afición pide la continuidad de Ximo Navarro y aclama a Ferllo

Faltaba uno de los más importantes. De los indiscutibles desde Primera Federación. "Ximo quédate, Ximo quédate...". Esta vez empezaron los propios jugadores y siguió la afición. "Sois increíbles, nos hacéis siempre dar un poco más. Después de muchos años difíciles hemos conseguido volver a Primera División. En unos meses estamos de vuelta", vaticinó el lateral de Guadahortuna, que acaba contrato en un mes. El cántico, poco después, se repitió con Lucas Noubi, tentado en enero. El belga fue uno de los más desatados y pasó el micrófono a Eddahchouri, que se unió a la gente: "Percebeiro, percebeiro...".

Quedó tiempo, incluso para un chiste de Stoichkov, o para José Ángel. Desde detrás, Mella y Samu replicaban el "asesino, asesino" que la plaza le cantó en 2024. "Hace poquito que visitamos estos lugares. Parece que le hemos cogido cariño. Muchas gracias a todos por el apoyo incondicional", añadió el centrocampista andaluz.

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«Tiburón, tiburón», cantó la gente. Le llegó el micrófono al meta riojano, Álvaro Ferllo, The Real Shark, habló con sentimiento y se ganó el cariño del público: «Llevo cinco meses, pero han sido los cinco meses más bonitos de mi carrera. Estos cinco meses superan todo lo demás que he vivido. No nací deportivista, pero moriré deportivista». El meta, antes de devolver el micrófono, botó al grito de «A Primera, oé».