Escotet, tras el ascenso en el Concello de A Coruña: "Cuando el Deportivo avanza unido a su ciudad, lo hace su identidad y orgullo"

El Deportivo regresó a María Pita para celebrar el ascenso a Primera División. Antes de salir a los balcones del Concello, la plantilla, con Juan Carlos Escotet a la cabeza, fueron recibidos por Inés Rey en el salón de plenos. El máximo mandatario blanquiazul apeló a la unión entre ambas instituciones como eje de crecimiento a futuro: "Este ascenso no ha sido casualidad, ha sido trabajo, perseverancia y unidad. Unidad entre club, ciudad y afición".

"Quiero también trasladar un mensaje de responsabilidad compartida. El Deportivo y A Coruña han demostrado que cuando trabajan juntos son capaces de construir proyectos transformadores", expresó Juan Carlos Escotet, quien horas antes no ocultó su objetivo de llegar a Europa. Escotet expresó que es el momento de "consolidar" una "etapa de estabilidad" y "visión de largo recorrido" entre ambas partes; ya que la ciudad se merece "un marco sólido y duradero": "Desde el Deportivo siempre encontrarán diálogo, lealtad institucional y trabajo. Cuando el Deportivo avanza unido a su ciudad, avanza también una parte de su identidad y su orgullo".

El máximo mandatario destacó que "el deportivismo nunca abandona" a su equipo, tampoco en los momentos más difíciles. "Esa fidelidad tiene una recompensa absolutamente merecida", añadió en el salón de plenos.

Juan Carlos Escotet considera que el ascenso es "la confirmación de un camino construido paso a paso, con una enorme fe colectiva". Con el tiempo, añadió, entendieron "que no bastaba con ascender. Había que reconstruir el club desde dentro, con estabilidad institucional, una apuesta decidida por la cantera y una visión de futuro para sostenerlo en el tiempo".

Así estaba María Pita / GUS DE LA PAZ / LCO

Inés Rey, Hidalgo y Villares también hablaron

La alcaldesa Inés Rey inauguró el turno de palabras: "Llegó el día más esperado por todos. El Dépor es de Primera. Fueron ocho años de espera, de nervios, pero dentro de muy poquito podremos ver fuerte desde el balcón que ya estamos aquí y hemos vuelto a la categoría que nunca decidimos abandonar. Y lo hicimos juntos, de la mano, en Primera, Segunda o Tercera".

El capitán Diego Villares agradeció la posibilidad de volver a estar en el Concello dos años después de haberlo logrado en 2024. "Para nosotros es un orgullo después de tanto esfuerzo y espera. Este ascenso pertenece también a la ciudad de A Coruña, que nunca dejó de creer".

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El técnico Antonio Hidalgo destacó la fe de la afición, que "ha empujado en todo momento", y agradeció a Juan Carlos Escotet el apoyo: "Sin ti no hubiese sido posible. Han sido momentos duros, los hemos pasado juntos".