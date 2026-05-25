La guardia pretoriana de Escotet: el equipo en el que ha confiado el presidente del Deportivo para el camino a Primera División

Un éxito en el campo, en los despachos y más allá del presidente Juan Carlos Escotet. Si hay tres personas que son de su confianza, que tienen un peso específico máximo en el día a día de Abegondo y que son los conductores desde los despachos de este ascenso a Primera División, esos son Michelle Clemente Escotet, Massimo Adalberto Benassi y Fernando Soriano Marco. Los tres con peso ejecutivo en el club desde 2023 en sus figuras actuales de vicepresidenta, consejero delegado y director de fútbol.

Michelle Clemente

Es la cabeza visible del Deportivo en el día a día de Abegondo y el nexo directo con su tío Juan Carlos Escotet, quien tiene plena confianza en sus decisiones. Llegó al consejo de administración del Deportivo en 2023 y en 2024 se convirtió en vicepresidenta. Tiene experiencia en gestión, además de formación porque licenciada en «Business Management por la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill y experta en análisis financiero, optimización de procesos y cumplimiento normativo. Anteriormente, ha desarrollado su carrera en las áreas de Medios de Pago, Hospitality, Marketing y Responsabilidad Social Corporativa», como reza su currículum en la web del club coruñés. Se siente especialmente unida al Dépor Abanca, porque fue jugadora del equipo coruñés y de la selección venezolana sub 17 y sub 20.

Massimo Benassi

Llegó al Deportivo en 2022 en un cargo intermedio y, un año después, fue el sustituto de David Villasuso como consejero delegado. Ha sido otra de las personas de confianza de Juan Carlos Escotet y se ha encargado de todos los proyectos estratégicos (Abegondo, museo, ampliaciones de capital...), además de llevar el peso deportivo, junto a Fernando Soriano.

Con formación en gestión deportiva, asumió el cargo para darle un viraje a un club que estaba en Primera RFEF y que ahora se encuentra en Primera División, totalmente saneado (con el soporte de Abanca) y que mira al futuro con optimismo. Parte de su cometido ha sido tender puentes en Madrid con LaLiga y la Federación después de todo lo sucedido en el caso Fuenlabrada y tras cuatro años fuera del fútbol profesional, también en el balompié europeo. Ha sido el responsable de marcar algunas de las líneas estratégicas del club.

Fernando Soriano

Fiel a ese perfil serio y trabajador que ya tenía como jugador, el directivo aragonés dejó su retiro en Almería para hacerse cargo de una entidad muy traqueteada que no daba con la tecla deportiva para volver a jugar donde merecía, la Primera División. Con la ayuda y la dirección y supervisión de Massimo Benassi, ha sido el encargado de construir los dos proyectos del ascenso, a Segunda y a Primera División. Con mejores o peores elecciones de jugadores, ha cumplido siempre objetivos y ha instaurado una política de trabajo muy del agrado de la presidencia. También ha reestructurado la forma de trabajar en Abegondo en los nuevos espacios de la Ciudad Deportiva. Son aspectos que imprimen esa nueva cultura de club que han querido instaurar. Antes del ascenso a la élite, el consejo le propuso la renovación y la aceptó: está unido al Deportivo hasta 2029. Un síntoma de la seguridad que se tiene en su trabajo. Juanjo Expósito, Antonio Hidalgo, Ismael Arilla, Antonio Méndez, Roberto Cabellud y Joaquín Sorribas forman su círculo deportivo de confianza.

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El resto del consejo

Carlos Ballesta, Benito Couceiro, José Vicente Fernández y Marta Fernández Curras son el resto de consejeros con una labor, ante todo, representativa. Otras de las personas importantes es Paulo Dinis, responsable de Planificación, Administración y Finanzas, una figura básica en todas las ampliaciones de capital, la gestión del límite salarial y en el día a día económico del club.